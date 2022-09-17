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Военная операция на Украине ,  
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Экс-сотрудник Госдепа заявил о желании США затянуть конфликт на Украине

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Впервые за время конфликта на Украине у обеих сторон есть мотивация для переговоров, но этого не хотят США и Великобритания, заявил в эфире Fox News старший научный сотрудник Центра национальных интересов США, экс-сотрудник Госдепартамента Кристиан Уайтон.

«Они считают, что это отличная возможность обескровить Россию, и какая разница, сколько 18-летних и 19-летних умрет», — убежден эксперт.

По мнению Уайтона, гибель людей не беспокоит и Китай, и, хотя его власти и обеспокоены тем, что «все не идет лучше», Пекин «значительно выигрывает от переориентации энергетических рынков» и перенаправления потока российского газа из Европы в КНР.

Уайтон считает, что военные действия на Украине будут продолжаться еще «много месяцев».

Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине
Политика

Переговоры России и Украины заморожены с весны. На протяжении всего этого времени в Кремле заявляли о готовности продолжать диалог, но в Киеве говорили, что это будет возможно лишь после того, как ВСУ вернут под контроль занятые российскими войсками в ходе спецоперации территории. Российские власти неоднократно заявляли, что это западные страны не дают Киеву перейти к мирным переговорам. По мнению президента России Владимира Путина, США и другие государства Запада пытаются затянуть конфликт, а народу Украины они уготовили «судьбу пушечного мяса».

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и призвали его найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен в августе выражал надежду на урегулирование ситуации дипломатическим путем, но подчеркивал важность суверенитета и независимости Украины.

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Минобороны России 10 сентября сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма (Харьковская область), чтобы сконцентрировать силы на донецком направлении. Власти контролируемых российскими военными регионов в последнее время сообщали о подготовке ВСУ к наступлению или его попытках.

Путин 16 сентября заявил, что Россия будет прилагать все усилия для прекращения конфликта, но Украина, по его словам, все еще отказывается от переговоров.

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