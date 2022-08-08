В США выразили надежду на дипломатическое решение конфликта на Украине

Вашингтон надеется на дипломатическое разрешение ситуации на Украине, но в то же время будет отстаивать важность суверенитета и территориальной целостности этой страны, заявил Блинкен

Энтони Блинкен и Наледи Пандор (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США надеются, что ситуация на Украине будет урегулирована дипломатическим путем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Трансляцию вел Reuters.

«Мы надеемся увидеть, как и президент Украины, что со временем это разрешится дипломатически. В то же время мы должны отстаивать тезис о том, что суверенитет и независимость Украины важны. Они важны для украинцев, но также важны и для всего мира», — сказал Блинкен.

В российском МИДе ранее неоднократно заявляли, что перейти к мирным переговорам Киеву не позволяют западные страны. Среди них министр иностранных дел Сергей Лавров еще в марте назвал США, которые, по его словам, пытались «держать за руку» украинскую делегацию на переговорах с Россией, не позволяя принимать российские требования.

С начала спецоперации Вашингтон выделяет Киеву военную помощь. Москва эти поставки критикует, заявляя, что достижению целей спецоперации они не мешают, но «только подливают масла в огонь» и «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры».

Переговоры между российской и украинской делегациями заморожены с апреля. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский заявил, что это произошло по инициативе Киева. По его словам, Россия передала свои предложения Украине, но ответа так и не получила, и теперь «мяч на их стороне».

В украинской делегации, напротив, считают, что «мяч на поле» России. В ней отметили, что готовы вернуться к диалогу, но после отвода российских войск и прекращения огня.

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Россия же требует, чтобы Украина признала «сложившиеся территориальные реалии, в том числе нынешний статус Крыма, а также ДНР и ЛНР». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно исключал такую возможность. В мае он заявил, что Украина будет готова возобновить диалог после того, как вернет утраченные территории.