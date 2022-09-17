Министр транспорта Шри-Ланки назвал сроки возобновления полетов в Россию

Прерванное в июне авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой могут возобновить в середине октября, заявил в интервью «РИА Новости» ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана.

«Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно. После этого — Санкт-Петербург... Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года», — сказал Гунавардана. Он добавил, что в дальнейшем может быть запущено авиасообщение и с другими городами.

Рейсы на Шри-Ланку были приостановлены в начале июня, после того, как власти острова задержали самолет Airbus авиакомпании «Аэрофлот» по требованию зарубежного лизингодателя. Позднее воздушному судну разрешили вернуться в Россию. Однако полеты на остров не возобновили, сейчас россиянам доступны только рейсы с пересадками, например, в Абу-Даби или Дохе.

Летом в Шри-Ланке произошла смена власти: после протестов с поста ушел президент Готабая Раджапакса, новым главой государства стал бывший премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Волнения проходили в Коломбо, российское посольство и туроператоры отмечали, что для отдыхающих на острове россиян угроз не было, так как в курортной зоне страны было спокойно.