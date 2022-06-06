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Росавиация поблагодарила власти Шри-Ланки за разрешение на вылет самолета

«Аэрофлот» AFLT ₽25,92 -3,07% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Самолет «Аэрофлота» Airbus A330, задержанный на Шри-Ланке из-за спора с лизингодателем, вылетел из аэропорта Коломбо, сообщила пресс-служба Росавиации.

«6 июня 2022 года в 15:52 часов по московскому времени воздушное судно Airbus A330-343 под российским регистрационным опознавательным знаком RA — 73702 авиакомпании «Аэрофлот» после задержания в аэропорту г. Коломбо вылетело в Москву», — говорится в сообщении.

В Росавиации поблагодарили руководство авиационных властей Республики Шри-Ланка за «конструктивное решение вопроса».

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку
Бизнес
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Самолету Airbus A330-343 «Аэрофлота» было отказано в разрешении на вылет в Москву по расписанию 2 июня из-за судебного спора с лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. На борту рейса в этот день находились более 200 пассажиров, их разместили в гостинице. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил тогда самолету покидать страну до 16 июня.

На следующий день «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов на Шри-Ланку, объяснив это «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании». Позднее МИД России вызвал посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, ей заявили протест в связи с задержанием самолета.

6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие судебного вердикта, запрещающего самолету «Аэрофлота» вылетать из международного аэропорта Бандаранаике, после чего судно смогло вылететь.

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ЕС ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Кроме того, сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателю до конца марта. 22 марта российский Минтранс сообщил о потерянных из-за арестов 78 самолетах из 1367. Позднее западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов.

Теги
Шри-Ланка Аэрофлот Росавиация
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