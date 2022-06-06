Росавиация поблагодарила власти Шри-Ланки за разрешение на вылет самолета
Самолет «Аэрофлота» Airbus A330, задержанный на Шри-Ланке из-за спора с лизингодателем, вылетел из аэропорта Коломбо, сообщила пресс-служба Росавиации.
«6 июня 2022 года в 15:52 часов по московскому времени воздушное судно Airbus A330-343 под российским регистрационным опознавательным знаком RA — 73702 авиакомпании «Аэрофлот» после задержания в аэропорту г. Коломбо вылетело в Москву», — говорится в сообщении.
В Росавиации поблагодарили руководство авиационных властей Республики Шри-Ланка за «конструктивное решение вопроса».
Самолету Airbus A330-343 «Аэрофлота» было отказано в разрешении на вылет в Москву по расписанию 2 июня из-за судебного спора с лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. На борту рейса в этот день находились более 200 пассажиров, их разместили в гостинице. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил тогда самолету покидать страну до 16 июня.
На следующий день «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов на Шри-Ланку, объяснив это «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании». Позднее МИД России вызвал посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, ей заявили протест в связи с задержанием самолета.
6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие судебного вердикта, запрещающего самолету «Аэрофлота» вылетать из международного аэропорта Бандаранаике, после чего судно смогло вылететь.
ЕС ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
Кроме того, сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателю до конца марта. 22 марта российский Минтранс сообщил о потерянных из-за арестов 78 самолетах из 1367. Позднее западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов.