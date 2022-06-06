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Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет задержанного самолета «Аэрофлота»

Самолет «Аэрофлота» задержали в Коломбо по требованию лизинговой компании еще 2 июня, более 200 пассажиров тогда сняли с рейса. Воздушному судну разрешили вернуться в Россию
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Суд Шри-Ланки приостановил действие судебного вердикта, запрещающего самолету «Аэрофлота» вылетать из международного аэропорта Бандаранаике. Об этом сообщает новостной портал NewsFirst.

Запрет был отменен после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Самолету Airbus A330-343 российской государственной авиакомпании «Аэрофлот» было отказано в разрешении на вылет в Москву по расписанию 2 июня из-за судебного спора с лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. На борту рейса в этот день находились более 200 пассажиров, их разместили в гостинице. Высокий коммерческий суд Коломбо запретил тогда самолету покидать страну до 16 июня.

Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну
Политика
Самолет Airbus А330

В пресс-службе «Аэрофлота» тогда сообщили РБК, что рейс «задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки».

На следующий день «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов на Шри-Ланку, объяснив это» неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании».

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В связи с происшествием МИД России вызвал посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, ему заявили протест в связи с задержанием самолета.

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку
Бизнес
Фото:Adnan Abidi / Reuters


В конце февраля Евросоюз ввел санкции против российского транспортного сектора, которые включают запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним. ЕС также запретил экспортировать в Россию товары и технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах, а также ввел запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Кроме того, сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателю до конца марта. 22 марта российский Минтранс сообщил о потерянных из-за арестов 78 самолетов из 1367. Позднее западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов.

В середине мая авиакомпания сообщила, что выкупила восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизинговых компаний. В пресс-службе уточнили, что перевели самолеты в российский реестр и оформили свидетельства собственности на «Аэрофлот».

Авторы
Теги
Компании
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Артём Кореняко
Шри-Ланка Аэрофлот авиакомпания
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
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