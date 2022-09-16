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Война санкций ,  
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Пелоси обещала вводить санкции против России, пока «пушки не замолчат»

Нэнси Пелоси: США будут помогать Украине столько, сколько потребуется
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

США будут помогать Украине и вводить санкции против России до тех пор, пока боевые действия не закончатся. Об этом заявила спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси на пресс-конференции глав парламентов стран G7, стенограмма опубликована на ее сайте.

Она поддержала слова председателя Бундестага Бербель Бас о том, что страны G7 будут добиваться прекращения российских военных действий на Украине, «пока пушки не замолчат».

«Для этого требуется существенная поддержка в сфере безопасности, гуманитарная помощь, экономическая помощь и санкции, санкции, санкции, чтобы Россия почувствовала боль от этого», — сказала Пелоси.

Она подчеркнула необходимость восстановления Украины после военных действий и предложила направить на эту цель замороженные российские активы.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, призвали прекратить огонь и вывести войска. Однако Кремль заявил о планах достичь своих целей.

За 205 дней военных действий Россия вышла на первое место в мире по числу введенных против нее санкций — оно превысило 10 тыс. ограничений. Власти США ввели одни из самых беспрецедентных мер: запретили импорт российской нефти, экспорт высоких технологий и роскоши, усилили ограничения против банков.

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В начале сентября начальник управления Госдепа по координации санкций США Джим О'Брайен заявил, что США продолжат вводить санкции против граждан России, которые поддерживают политику Кремля. Тогда он оценил последствия американских ограничений словами «завтра будет хуже».

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Фото:Wikimedia Commons

Позже Минфин США предупредил, что может ввести санкции против неамериканских финансовых организаций, которые заключают соглашения с российской Национальной системой платежных карт (оператором карт «Мир»), так как таким образом они помогают России обходить американские ограничения.

Россия неоднократно критиковала западные санкции и называла их незаконными. Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума в начале сентября заявил, что «санкционная лихорадка Запада» несет угрозу для всего мира.

Теги
США Нэнси Пелоси санкции Россия Украина прекращение огня
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