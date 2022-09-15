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Война санкций ,  
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США ввели санкции против российского сектора квантовых вычислений

Под ограничения попали российские технологические компании, занимающиеся исследованиями в области физики, космоса и квантовых вычислений. Также США запретили экспорт в Россию квантовых компьютеров, схем и приборов
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Минфин США ввел санкции против российских технологических компаний, в том числе ведущих разработки в области космических и квантовых вычислений.

В новый санкционный список попали:

  • ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» (МЦКТ, Российский квантовый центр);
  • СП «Квантовые технологии» («СП Квант», структура «Росатома»);
  • ЗАО «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос»);
  • ОАО «Информационные спутниковые системы» (ИСС, входит в «Роскосмос»);
  • АО «Центр аддитивных технологий» (ЦАТ, входит в «Ростех»).

Кроме этого, под ограничения попали оборонные предприятия НПП «Сапфир» и НПП «Радиосвязь», а также разработчик процессоров «Эльбрус» — АО «МЦСТ», центр разработки в области микроэлектроники АО «Заслон», Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау (структура РАН) и ряд других технологических предприятий.

РБК обратился за комментарием в компании, попавшие в санкционный список.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Вместе с тем Минторг США расширил список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию, — туда вошло такое оборудование, как квантовые компьютеры, квантовые схемы, квантовые измерительные приборы. По оценкам Вашингтона, данное оборудование либо не производится в России, либо имеет ключевое значение для развития продвинутых технологий в стране.

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В феврале этого года Минэкономразвития представило «Белую книгу» — сводный отчет по развитию отдельных высокотехнологичных направлений. Его авторы оценили технологическое отставание России от мировых лидеров в области квантовых вычислений (США и Китая) в 7–10 лет. В министерстве подчеркнули, что в 2025–2030 годах, когда будут массово внедряться квантовые компьютеры, «внеквантовое технологическое лидерство государства станет невозможным».

Как отметили авторы отчета, сейчас мировой рынок квантовых вычислений находится в стадии формирования, в ближайшие пять лет его объем достигнет $1–2 млрд, а в следующие 15–30 лет может вырасти до $450–850 млрд. В развитие этих технологий инвестируют как государства, так и крупнейшие корпорации, в первую очередь американские Google, IBM, Microsoft, Honeywell. В России их развитием занимаются «Росатом», Российский квантовый центр и различные вузы.

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Первая структура для создания квантового компьютера в России появилась в ноябре 2020 года. В задачи консорциума, который объединил структуры «Росатома», фонд «Сколково» и университеты, вошли экспорт квантовых технологий и развитие инфраструктуры для создания квантовых процессоров. Консорциум создали в рамках «дорожной карты» «Квантовые вычисления», написанной «Росатомом», ее общий бюджет до 2024 года составил 23,7 млрд руб.

Что представляет собой квантовый компьютер?

Квантовый компьютер работает по принципам квантовой механики и оперирует кубитами — аналогами привычных битов. Принципиальное отличие в том, что бит может принимать только одно значение — либо 0, либо 1, тогда как кубит может находиться в суперпозиции: одновременно быть равным и 0, и 1.

Financial Times ранее писала, что квантовый компьютер Google способен за три секунды выполнить задачу, на которую самому мощному на сегодняшний день компьютеру нужно 10 тыс. лет. Как заявляли в «Росатоме», квантовый компьютер сможет моделировать поведение сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, решать сложные логистические задачи, работать с большими данными.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
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Квантовые технологии США санкции космос
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