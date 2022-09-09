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В США фразой «завтра будет хуже» пригрозили санкциями за поддержку России

США продолжат работу над ограничительными мерами, заявил в ходе брифинга начальник управления Госдепа по координации санкций Джим О'Брайен

США будут продолжать вводить санкции против тех, кто оказывает помощь властям России. Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления Госдепа по координации санкций США Джим О'Брайен. Трансляция велась на YouTube.

«Хочу, как всегда, сказать, что тем, кто поддерживает политику Кремля, завтра будет хуже, поскольку они столкнутся с последствиями наших мер или того, как мы их применяем», — сказал он.

По его словам, американские власти продолжат работу над новыми санкциями.

Большая часть брифинга была посвящена ситуации на глобальном продуктовом рынке. О'Брайен указал, что США не вводят санкции против российских продуктов и удобрений, поскольку функционирование зерновых рынков — в интересах самых уязвимых стран. Он также заявил, что соглашение о вывозе зерна с Украины, в частности открытие порта Одессы, снизило цены на продовольствие на 5%.

Материал дополняется

Теги
санкции Военная операция на Украине Госдепартамент США
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