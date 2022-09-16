Посол Антонов: США не желают признать, что санкции не достигнут целей, а вредят им самим

Антонов сравнил США с «ковбоем с не очень хорошим зрением»

США, вводя очередные санкции против России, «скачут по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляют, не разбирая целей», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, в один список попали «высокотехнологичные компании и «дома моды», детский омбудсмен и помощник президента России. «Противореча самим себе, американцы с одной стороны заявляют о важности сотрудничества в космосе, а с другой — вводят санкции против структур Роскосмоса. Не выдерживая конкуренции с передовыми финансовыми технологиями, пытаются запретить их использование. Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — сказал Антонов.

Он отметил, что «твердолобость» Вашингтона «уже не удивляет»: американская сторона не желает признавать, что «односторонние нелегитимные шаги» не могут достичь целей, а, наоборот, отражаются на интересах самих США. Очередной пакет ограничений посол назвал сумбурным.

Антонов подчеркнул, что изолировать Россию с помощью ограничительных мер не получится.

Накануне США ввели санкции против помощника президента России Максима Орешкина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой (ее Вашингтон считает причастной к «депортации тысяч украинских детей в Россию»; российский МИД такие обвинения отвергал), а также ужесточили ограничения против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи. Санкции затронули также представителей пророссийских властей Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, под ограничения попали российские технологические компании, в том числе ведущие разработки в области космических и квантовых вычислений. В Вашингтоне также решили отказаться от изначально введенного порога роскоши в $1000, понизив его

до $300 за единицу товара.