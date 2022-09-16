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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о создании еще одного подразделения «Ахмат»

Рамзан Кадыров сообщил о создании еще одного подразделения ОМОНа «Ахмат-1»

В Чечне появилось еще одно подразделение ОМОНа «Ахмат-1», сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» <...>. Вторая: новое подразделение — это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», — написал он.

По его словам, в новое подразделение вошли 2 тыс. «обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов».

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Накануне США ужесточили санкции против Кадырова, его семьи и связанных с ним лиц, в том числе против дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (Карина, начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик Кадыровых, а также жены Медни Кадыровой. Всех их внесли в санкционный список SDN, который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Кадыров в ответ предложил Вашингтону «не тянуть резину» и включить в санкционные списки всех его детей.

После начала военных действий на Украине глава Чечни неоднократно сообщал об отправке добровольцев в зону боевых действий. В последний раз, 7 сентября, он объявил об отправке на фронт бойцов полка «Север» и батальона «Юг».

Летом Кадыров говорил, что в республике сформируют четыре батальона: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», в них будут состоять исключительно чеченцы. Такое решение он объяснял «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

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