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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о планах Минобороны использовать чеченский опыт в обучении

Кадыров: Российское Минобороны планирует использовать чеченский опыт в подготовке военных
Кадыров заявил, что замминистра обороны Тимур Иванов по приезде в Чечню сообщил ему о планах Минобороны использовать чеченский опыт при строительстове военных объектов и подготовке военнослужащих
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство обороны России планирует использовать полученный в Чеченской Республике опыт в строительстве военных сооружений и подготовке военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым.

«В Грозном у нас с Тимуром Вадимовичем состоялся плодотворный диалог. Гость высоко оценил проводимую нами работу. В ходе беседы мы подробно обсудили принимаемые меры по подготовке войск, а также вопросы их размещения. Тимур Иванов отметил, что министерство обороны РФ планирует использовать полученный в Чеченской Республике опыт в строительстве и подготовке военнослужащих», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

После начала военной спецоперации на Украине Кадыров неоднократно сообщал об отправке чеченских добровольцев в зону боевых действий. В последний раз, 7 сентября, он сообщил об отправке на фронт бойцов полка «Север» и батальона «Юг». «Чеченские бойцы, среди которых и обладатели краповых беретов, решительно настроены на борьбу с укронацистами. Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс», — написал он в телеграм.

В июне глава Чечни заявил, что в ближайшее время в республике сформируют четыре батальона, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Эти батальоны пополнят состав войск Минобороны и получат названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Решение сформировать новые подразделения Кадыров объяснил «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

Ранее он также предложил каждому региону собрать по 1 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По словам Кадырова, губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями, считает глава Чечни.

В Кремле неоднократно исключали введение военного положения и объявление мобилизации. Минобороны в июле заявляло, что в операциин а Украине участвует лишь часть Вооруженных сил, а их численности хватит для выполнения задач.

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