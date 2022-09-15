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Военная операция на Украине ,  
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Второй губернатор поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»

Курский губернатор Старовойт поддержал идею Кадырова о сборе добровольцев для спецоперации
Роман Старовойт вслед за Сергеем Аксеновым поддержал инициативу Кадырова о «самомобилизации» в российских регионах. Глава Чечни предложил каждому региону собрать по 1 тыс. добровольцев для отправки на Украину
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Глава Курской области Роман Старовойт поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова начать «самомобилизацию» в российских регионах. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.

«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам», — заявил он.

По словам Старовойта, от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, уже отправлено более 800 добровольцев, в том числе в батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого. «Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи», — подчеркнул глава региона.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

С призывом к «самомобилизации» Кадыров выступил ранее 15 сентября. Он предложил каждому региону собрать по 1 тыс. добровольцев. «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек — почти армия», — заявил он.

По словам Кадырова, губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями, считает глава Чечни.

Инициативу главы Чечни одним из первых поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «самомобилизация» в российских регионах необходима для «разгрома нацистов и восстановления мира».

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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, ее целями являются «демилитаризация» и «денацификация» страны. На Украине в ответ объявили военное положение и мобилизацию. Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что на стороне Киева в боевых действиях участвуют 700 тыс. человек.

В России мобилизацию не объявляли: Минобороны сообщало, что в спецоперации участвует только часть военнослужащих, а их численность «вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим». 12 сентября, после решения Минобороны передислоцировать войска с изюмско-балаклейского направления на территорию ДНР, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет выступил за всеобщую мобилизацию в стране.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о мобилизации отвечать отказался. Он рекомендовал обратиться к Министерству обороны.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Рамзан Кадыров Курская область мобилизация Военная операция на Украине Роман Старовойт
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