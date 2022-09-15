Второй губернатор поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»

Роман Старовойт вслед за Сергеем Аксеновым поддержал инициативу Кадырова о «самомобилизации» в российских регионах. Глава Чечни предложил каждому региону собрать по 1 тыс. добровольцев для отправки на Украину

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Глава Курской области Роман Старовойт поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова начать «самомобилизацию» в российских регионах. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.

«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам», — заявил он.

По словам Старовойта, от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, уже отправлено более 800 добровольцев, в том числе в батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого. «Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи», — подчеркнул глава региона.

С призывом к «самомобилизации» Кадыров выступил ранее 15 сентября. Он предложил каждому региону собрать по 1 тыс. добровольцев. «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек — почти армия», — заявил он.



По словам Кадырова, губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями, считает глава Чечни.

Инициативу главы Чечни одним из первых поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «самомобилизация» в российских регионах необходима для «разгрома нацистов и восстановления мира».

Читайте на РБК Pro Pro Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи Pro Почему агрессивные продажи все еще эффективны Почему агрессивные продажи все еще эффективны Статьи Pro x The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Статьи Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro По каким признакам узнать мошенников, «продающих» дефицитные товары По каким признакам узнать мошенников, «продающих» дефицитные товары Инструкции Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, ее целями являются «демилитаризация» и «денацификация» страны. На Украине в ответ объявили военное положение и мобилизацию. Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что на стороне Киева в боевых действиях участвуют 700 тыс. человек.

В России мобилизацию не объявляли: Минобороны сообщало, что в спецоперации участвует только часть военнослужащих, а их численность «вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим». 12 сентября, после решения Минобороны передислоцировать войска с изюмско-балаклейского направления на территорию ДНР, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет выступил за всеобщую мобилизацию в стране.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о мобилизации отвечать отказался. Он рекомендовал обратиться к Министерству обороны.