На Украине выявили первый случай заражения оспой обезьян

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На Украине выявили зараженного оспой обезьян, пациент переносит заболевание в легкой форме, сообщается в телеграм-канале Министерства здравоохранения страны.

«По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны», — говорится в сообщении.

Вирус диагностировали с помощью ПЦР. Больного отправили в стационар, ведется эпидемиологическое расследование случая. У пациента наблюдаются повышенная температура и сыпь на теле.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого сходны с проявлениями натуральной оспы, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.



Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения фиксировали в Африке. Однако в мае этого года инфицированного выявили в Великобритании, он приехал из Нигерии. Позднее заболевших стали регистрировать и в других частях света.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к началу сентября в мире было зафиксировано свыше 50 тыс. случаев заражения в более чем 90 странах мира. Скончались 16 человек. Больше всего зараженных зарегистрировали в США (около 18 тыс. пациентов).

В России выявили только два случая — один в июле и один в сентябре. Оба заболевших вернулись из поездок по Европе.

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В связи с большим количеством заболевших ВОЗ еще летом объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире. Власти США также объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.