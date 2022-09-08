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В России выявили второй случай оспы обезьян

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Второй случай заражения оспой обезьян выявили на территории России, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Заболевание диагностировали у мужчины, который вернулся из поездки в Европу. Его отправили в инфекционную больницу, угрозы для жизни пациента нет.

Первый случай оспы обезьян в России выявили в середине июля. В Роспотребнадзоре сообщили, что заболевание подтвердили у мужчины, вернувшегося из Европы.

ВОЗ сообщила о 50 тыс. случаев оспы обезьян почти в 100 странах
Общество
Фото:Martin Mejia / AP

Материал дополняется.

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