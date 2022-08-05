США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией
Власти США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб страны Хавьер Бесерра в Twitter.
«В свете меняющихся обстоятельств на местах я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с оспой обезьян, — написал Бесерра в Twitter. — Мы готовы вывести наш ответ на новый уровень в борьбе с этим вирусом».
Глава Минздрава призвал американцев отнестись к инфекции всерьез.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране выявлено более 6,6 тыс. случаев заражения оспой обезьян.
2 августа власти штата Калифорния вслед за Нью-Йорком и Иллинойсом объявили ЧС из-за оспы.
23 июля ВОЗ объявила распространение вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.