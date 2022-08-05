Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 61,09 (-0,04) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 60,26 (+0,02) Инвестиции, 04 авг, 16:07
В какие страны уехали беженцы с Украины. Карта Политика, 00:15
Киев анонсировал отправку еще трех судов с зерном из украинских портов Политика, 00:09
США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией Политика, 00:07
Македонский портал узнал о передаче Киеву купленных у него ранее Су-25 Политика, 00:06
Где окажется Роналду. Главные интриги футбольного еврозона Спорт, 00:00
Оператор карт «Мир» перестал платить банкам за их продвижение Финансы, 00:00
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 04 авг, 23:58
Главу военной администрации Херсонской области госпитализировали Политика, 04 авг, 23:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Посол ЛНР сообщил о боях на улицах Артемовска Политика, 04 авг, 23:27
Емелин назвал чистым силовой против 17-летнего рекордсмена сборной России Спорт, 04 авг, 23:25
Латвия приостановила соглашения с Россией по экономике, науке и культуре Политика, 04 авг, 23:15
Хоккеисты «Сочи» после драки с «Авангардом» получили выходной Спорт, 04 авг, 23:11
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 04 авг, 23:09
США отложили ракетные испытания из-за напряженности вокруг Тайваня Политика, 04 авг, 23:06
Политика ,  
0 

США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за оспы обезьян
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране выявлено более 6,6 тыс. случаев заражения этим вирусом

Власти США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб страны Хавьер Бесерра в Twitter.

«В свете меняющихся обстоятельств на местах я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с оспой обезьян, — написал Бесерра в Twitter. — Мы готовы вывести наш ответ на новый уровень в борьбе с этим вирусом».

Глава Минздрава призвал американцев отнестись к инфекции всерьез.

Губернатор Калифорнии ввел режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Гэвин Ньюсом

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране выявлено более 6,6 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

2 августа власти штата Калифорния вслед за Нью-Йорком и Иллинойсом объявили ЧС из-за оспы.

Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Симптомы — лихорадка, сильная головная боль, мышечные боли, боли в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи. Оспа обезьян обычно встречается в странах Центральной и Западной Африки. Однако в мае этого года произошла вспышка инфекции в неэндемичных странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире оспой заразились более 26 тыс. человек, умерли восемь.

Читайте на РБК Pro
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Simon Waterson Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд
Инструкции
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Зачем открывать в Армении бизнес, если внутренний рынок там мизерный
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Почему ваш цифровой продукт не нужен клиенту: 5 ошибок в веб-навигации
Инструкции

23 июля ВОЗ объявила распространение вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Оспа обезьян США ЧС
Материалы по теме
WP сообщила о возможной нехватке вакцин от оспы обезьян в США
Общество
Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
В Нью-Йорке призвали переименовать оспу обезьян из-за чувств чернокожих
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter