По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране выявлено более 6,6 тыс. случаев заражения этим вирусом

Власти США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб страны Хавьер Бесерра в Twitter.

«В свете меняющихся обстоятельств на местах я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с оспой обезьян, — написал Бесерра в Twitter. — Мы готовы вывести наш ответ на новый уровень в борьбе с этим вирусом».

Глава Минздрава призвал американцев отнестись к инфекции всерьез.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране выявлено более 6,6 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

2 августа власти штата Калифорния вслед за Нью-Йорком и Иллинойсом объявили ЧС из-за оспы.

Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Симптомы — лихорадка, сильная головная боль, мышечные боли, боли в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи. Оспа обезьян обычно встречается в странах Центральной и Западной Африки. Однако в мае этого года произошла вспышка инфекции в неэндемичных странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире оспой заразились более 26 тыс. человек, умерли восемь.

Читайте на РБК Pro Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд Инструкции Pro Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Статьи Pro Зачем открывать в Армении бизнес, если внутренний рынок там мизерный Зачем открывать в Армении бизнес, если внутренний рынок там мизерный Статьи Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Саммари Pro Почему ваш цифровой продукт не нужен клиенту: 5 ошибок в веб-навигации Почему ваш цифровой продукт не нужен клиенту: 5 ошибок в веб-навигации Инструкции

23 июля ВОЗ объявила распространение вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.