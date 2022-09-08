Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика

8 сентября в России зарегистрировали второй случай заражения оспой обезьян. Впервые это заболевание диагностировали в стране в середине июля. Что известно об оспе обезьян — в инфографике РБК

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о втором случае заражения в России. Такой диагноз поставили мужчине, вернувшемуся из поездки в Европу. Его отправили в инфекционную больницу, а людей, с которыми пациент контактировал, поместили под медицинское наблюдение.

Всего за этот год в мире зарегистрировано более 56 тыс. случаев заражения оспой обезьян, из них более 21 тыс. — в США и более 22 тыс. — в странах Европы. Летальность западноафриканского штамма, который сейчас распространяется в Европе и Северной Америке, составляет 3,6%. Смерти от оспы обезьян зарегистрировали в Бельгии, Испании, Эквадоре, Бразилии, Индии, Гане, Нигерии, Центральноафриканской Республике и на Кубе.

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Первое заявление о регистрации пациента с диагнозом «оспа обезьян» в неэндемичном районе (где заболевание нехарактерно, эндемичным регионом считается Африка) датируется 7 мая.

В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы НИОХ-14. По словам главного научного сотрудника отдела геномных исследований «Вектора» Сергея Щелкунова, препарат будет высокоэффективен против любых форм оспы, в том числе в случае с оспой обезьян и натуральной оспы.

Минздрав в начале июля подготовил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Инфекция в латентной фазе выявляется ПЦР-тестом.

Противовирусные препараты для лечения оспы обезьян в России не зарегистрированы.

Для симптоматического лечения рекомендованы жаропонижающие, обрабатывать сыпь можно антисептическим порошком генцианвиолетом в сочетании с противогрибковым нистатином или фукорцином.

Для лечения детей использовать водные растворы генцианвиолета.

При воспалении глаз следует отказаться от применения стероидных мазей или капель.

Для вакцинации в России есть три препарата: вакцина оспенная живая, «ОспаВир» и пероральная вакцина «ТЭОвак». Прививка «осуществляется в соответствии с показаниями к применению вакцин».

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян. В частности, он предписал гражданам, которые контактировали с больными или теми, у кого подозревают инфекцию, изолироваться на 21 день для наблюдения.