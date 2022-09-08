Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
«Нет ощущения, что важно, чтобы рынок рос». Главное с финансового форума Финансы, 18:24
«Спартак» объявил о подписании чемпиона России в составе «Зенита» Спорт, 18:23
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 18:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:20
ЦБ отказался от идеи запретить новичкам маржинальную торговлю Инвестиции, 18:17
Пентагон согласился передать Украине оружие на $675 млн Политика, 18:09
Поттер стал новым главным тренером «Челси» Спорт, 18:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Okko купил права на трансляцию Кубка Нидерландов по футболу на три года Спорт, 18:00
Монеточка ответила на сообщения об объявлении ее в розыск из-за долга Общество, 17:59
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:57
В «Авито» назвали регионы, где туристам проще снять жилье без предоплаты Недвижимость, 17:55
УЕФА назвал лучших игроков недели Лиги чемпионов Спорт, 17:47
К Елизавете II съезжаются дети после сообщений о ее здоровье. Видео Политика, 17:40
Общество ,  
0 

Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика

8 сентября в России зарегистрировали второй случай заражения оспой обезьян. Впервые это заболевание диагностировали в стране в середине июля. Что известно об оспе обезьян — в инфографике РБК

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о втором случае заражения в России. Такой диагноз поставили мужчине, вернувшемуся из поездки в Европу. Его отправили в инфекционную больницу, а людей, с которыми пациент контактировал, поместили под медицинское наблюдение.

Всего за этот год в мире зарегистрировано более 56 тыс. случаев заражения оспой обезьян, из них более 21 тыс. — в США и более 22 тыс. — в странах Европы. Летальность западноафриканского штамма, который сейчас распространяется в Европе и Северной Америке, составляет 3,6%. Смерти от оспы обезьян зарегистрировали в Бельгии, Испании, Эквадоре, Бразилии, Индии, Гане, Нигерии, Центральноафриканской Республике и на Кубе.

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Первое заявление о регистрации пациента с диагнозом «оспа обезьян» в неэндемичном районе (где заболевание нехарактерно, эндемичным регионом считается Африка) датируется 7 мая.

В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы НИОХ-14. По словам главного научного сотрудника отдела геномных исследований «Вектора» Сергея Щелкунова, препарат будет высокоэффективен против любых форм оспы, в том числе в случае с оспой обезьян и натуральной оспы.

Заражения оспой обезьян. Насколько она опасна и есть ли вакцина
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Минздрав в начале июля подготовил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

  • Инфекция в латентной фазе выявляется ПЦР-тестом.
  • Противовирусные препараты для лечения оспы обезьян в России не зарегистрированы.
  • Для симптоматического лечения рекомендованы жаропонижающие, обрабатывать сыпь можно антисептическим порошком генцианвиолетом в сочетании с противогрибковым нистатином или фукорцином.
  • Для лечения детей использовать водные растворы генцианвиолета.
  • При воспалении глаз следует отказаться от применения стероидных мазей или капель.
  • Для вакцинации в России есть три препарата: вакцина оспенная живая, «ОспаВир» и пероральная вакцина «ТЭОвак». Прививка «осуществляется в соответствии с показаниями к применению вакцин».

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян. В частности, он предписал гражданам, которые контактировали с больными или теми, у кого подозревают инфекцию, изолироваться на 21 день для наблюдения.

Обезьянья оспа: нужно ли бояться новой пандемии
Социальная экономика
Фото:Pexels

Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Анастасия Санникова, Светлана Прохорова
Оспа обезьян Роспотребнадзор вирус ВОЗ Минздрав
Материалы по теме
В России выявили первый случай заражения оспой обезьян
Общество
Ученые выявили изменение симптомов оспы обезьян
Общество
Вирусолог сообщил о разработке действующей против оспы обезьян вакцины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter