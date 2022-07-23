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ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией

Тедрос Гебреисус
Тедрос Гебреисус (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на внеочередном заседании организации объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире, передает Reuters.

По его словам, в мире выявлено уже более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян, а наибольшую угрозу распространение болезни представляет в европейском регионе.

При этом Гебрейесус отметил, что у организации есть все необходимые инструменты, чтобы держать распространение болезни под контролем. Он также указал, что половина стран, где была выявлена оспа обезьян, уже обеспечили доступ к необходимой вакцине.

Материал дополняется


 

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