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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова сообщила о 65 удерживаемых на Украине российских моряках

Москалькова сообщила, что на Украине остаются 65 россиян с гражданских кораблей

На Украине по-прежнему остаются 65 российских гражданских моряков, российские власти ведут активную работу по их возвращению, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов Дальневосточного округа.

«Удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле, но 65 человек еще продолжают удерживаться. Мы работаем каждый день в этом направлении», — сказала она. (цитата по «РИА Новости»)

Российские моряки оказались в плену у украинских военных после начала военной операции России на Украине, которую Киев назвал незаконной, а представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили. В числе удерживаемых оказались 14 членов экипажа гражданского судна «Азов Конкорд», которые находились в порту Мариуполя с 24 февраля по 9 апреля.

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Татьяна Москалькова

В Измаиле Одесской области охрана порта и украинские пограничники блокировали экипаж сухогруза «Авангард», который прибыл туда 1 декабря прошлого года для ремонта. В начале мая 11 моряков с корабля вернулись в Россию. В Измаиле остаются моряки с российских судов «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт-244», «Волго-Балт-193», «Волго-Балт-225», «Рондо», «Свирь» остались в Измаиле.

В конце июня Москалькова сообщила о 77 моряках, которые не могут уехать на родину. Она рассказала, что по ее просьбе о посещении и оказании гуманитарной помощи Международный комитет Красного Креста пообещал подготовить письмо украинским властям. Позже специалисты организации объявили, что посетят российских моряков в плену. В конце июля омбудсмен сообщила о семи женщинах-поварах с российских кораблей, которые вернулись в Россиию.

В начале сентября Москалькова заявила, что переговоры по возвращению российских моряков ведутся «ежесекундно», указав, что власти пытаются вызволить хотя бы пятерых тяжелобольных. Она тогда уточнила, что у России появились новые условия для возможной взаимной гуманитарной миссии по освобождению, однако финального решения еще нет. Москалькова добавила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по поводу моряков из Измаила.

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Татьяна Москалькова российские моряки Военная операция на Украине
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