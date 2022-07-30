Москалькова рассказала об освобождении семи женщин-поваров с Украины

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Семь женщин-поваров с заблокированных на Украине судов вернулись в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

По словам Москальковой, в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 российских моряков, трое из них тяжело больны. «Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой», — отметила омбудсмен.

Москалькова добавила, что ходатайствует перед компетентными органами России об ускорении решения вопроса по возвращению моряков.

В апреле российские военные в порту Мариуполя освободили 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». В мае в Россию вернулись 11 членов экипажа судна «Авангард», которое прибыло в Одесскую область в конце прошлого года для ремонта. После начала военной операции моряки оказались блокированы охраной порта города Измаила и пограничниками.