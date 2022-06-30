Москалькова заявила, что Красный Крест посетит моряков на Украине

Татьяна Москалькова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Международный комитет Красного Креста обещал в ближайшее время посетить российских моряков, которые находятся в плену на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Мое последнее письмо было буквально позавчера господину [Петеру] Мауреру (президенту Международного комитета Красного Креста. — РБК) с просьбой, чтобы их посетили, среди них есть женщины. Меня беспокоит то, что у женщины был гипертонический криз, у них были трудности в том, чтобы вызвать скорую помощь… Поэтому господин Маурер заверил меня, что Красный Крест их посетит. Он обещал это сделать в ближайшее время», — сообщила Москалькова.

В апреле российские военные в порту Мариуполя освободили 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». В мае в Россию вернулись 11 членов экипажа судна «Авангард», которое прибыло в Одесскую область в конце прошлого года для ремонта. После начала военной операции моряки оказались блокированы охраной порта города Измаила и пограничниками.

О том, что в Красный Крест было отправлено письмо с просьбой посетить моряков, Москалькова рассказала накануне. По ее словам, в настоящий момент на Украине остаются порядка 77 моряков. В пресс-службе уполномоченной пояснили, что все они являются гражданскими и входили в экипажи восьми судов.