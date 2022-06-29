Москалькова сообщила о письме Красного Креста Киеву о российских моряках

Москалькова просила комитет Красного Креста посетить удерживаемых украинским властями россиян и оказать им помощь. По ее данным, на Украине до сих пор удерживают 77 гражданских моряков из России

Татьяна Москалькова (Фото: РИА Новости)

Международный комитет Красного Креста готовит письмо властям Украины для решения участи удерживаемых в республике российских моряков, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире «России 24» со ссылкой на главу организации Петера Маурера.

«Я просила посетить этих моряков и оказать гуманитарную помощь. Я получила положительный ответ. Господин Маурер сказал, что готовится сейчас специальный документ, письмо к украинской стороне по решению этого вопроса», — уточнила уполномоченный по правам человека.

Она сообщила, что на Украине остаются 77 моряков, которым «препятствуют в возвращении на родину». Такое же количество удерживаемых моряков в аппарате Москальковой назвали в начале мая.

В пресс-службе уполномоченной пояснили, что все они являются гражданскими и входили в экипажи восьми судов.

До этого Москалькова неоднократно сообщала об освобождении на Украине российских моряков, удерживаемых после начала российской спецоперации. В апреле российские военные в порту Мариуполя освободили 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд». В мае в Россию вернулись 11 членов экипажа судна «Авангард», которое прибыло в Одесскую область в конце прошлого года для ремонта. После начала военной операции моряки оказались блокированы охраной порта города Измаил и пограничниками.

