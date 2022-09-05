Москалькова назвала ежесекундными переговоры с Украиной по обмену моряков

Россия и Украина ежесекудно обсуждают обмен российских моряков, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в кулуарах Восточного экономического форума, передает «РИА Новости».

«Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно, с украинской стороной, компетентными органами. Мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе, сердечник, два человека, к сожалению», — сказала она.

Омбудсмен объяснила, что Украина удерживает 65 россиян. У России появились новые условия для возможной взаимной гуманитарной миссии по освобождению, однако финального решения еще нет, уточнила Москалькова и выразила надежду на обмен моряков в ближайшее время.

Кроме того, она добавила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по поводу моряков из Измаила, и посетовала на снижение уровня международной защиты прав человека.

Российские моряки оказались в плену у украинских военных после начала военной операции России на Украине, которую Киев назвал незаконной, а представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили.

В числе удерживаемых оказались 14 членов экипажа гражданского судна «Азов Конкорд», которые находились в порту Мариуполя с 24 февраля по 9 апреля.

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Более того, охрана порта и украинские пограничники в Измаиле Одесской области блокировали экипаж сухогруза «Авангард», который прибыл туда 1 декабря прошлого года для ремонта. В начале мая 11 моряков с корабля вернулись в Россию. Еще 60 моряков с российских судов «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт-244», «Волго-Балт-193», «Волго-Балт-225», «Рондо», «Свирь» остались в Измаиле.

В конце июня Москалькова сообщила о 77 моряках, которые не могут уехать на родину. Она рассказала, что по ее просьбе о посещении и оказании гуманитарной помощи Международный комитет Красного Креста пообещал подготовить письмо украинским властям. Позже специалисты организации объявили, что посетят российских моряков в плену.