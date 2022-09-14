Россияне в августе стали покупать больше лекарств против COVID
В августе россияне купили на 59% больше лекарств против коронавируса по сравнению с июлем (11,6 млн упаковок против 7,3 млн соответственно), потратив на 41% больше (4,5 млрд руб.), следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
По словам руководителя товарной группы «Фарма» центра Егора Жаворонкова, спрос на противоковидные препараты начал расти в последнюю неделю июля — тогда лекарств стали покупать на 17% больше. В первую неделю августа произошел еще один скачок — на 20% — после чего спрос стабилизировался, и в неделю россияне тратили на антиковидные лекарства чуть больше 1 млрд.
При этом сейчас спрос на препараты от коронавируса значительно ниже, чем зимой, когда объем продаж на пике доходил до 3,5 млрд руб., отмечает специалист. Он связывает это в том числе со снижением розничных цен. По данным Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», в августе средняя цена на упаковку ЛП против COVID-19 снизилась на 11% по сравнению с июлем и составила 387 руб.
Дефицита противоковидных лекарств на российском рынке не предвидится, заверили в ЦРПТ. По сравнению с июлем в августе произвели на 15% препаратов больше, а за восемь месяцев этого года выпущено на 14% лекарств от коронавируса больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на то, что темпы производства и импорта отстают от темпов потребления, запасов препаратов на рынке при текущем потреблении хватит почти на 8 месяцев, считают эксперты «Честного знака».
В середине июля, после снятия всех антиковидных ограничений, в России вновь начал расти уровень заболеваемости COVID-19. Роспотребнадзор объяснил это распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и рекомендовал носить маски, если недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко 2 сентября предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. В республиках Алтай и Бурятия, в Еврейской автономной области и в Ульяновской области ввели обязательное ношение масок. Тем не менее Роспотребнадзор отверг идею ввода обязательных ограничений на федеральном уровне.