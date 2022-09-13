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Пандемия коронавируса ,  

В Ульяновской области ввели масочный режим на транспорте и в аптеках

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Власти обязали жителей Ульяновской области носить маски в общественном транспорте, аптеках и учреждениях социального обслуживания из-за рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом, сообщило правительство региона на сайте.

«Проект указа [об обязательном масочном режиме] прошел общественное обсуждение, обсуждение с предпринимательским сообществом и согласован с контрольно-надзорными органами», — сказано в сообщении.

В местах массового скопления людей маски носить пока необязательно, но желательно.

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Уровень заболеваемости коронавирусом в России начал расти в середине июля на фоне распространения более заразных подвидов омикрон-штамма. За август—сентябрь в Ульяновской области показатель вырос с 50 до 420 новых случаев заражения в день.

В середине августа Роспотребнадзор рекомендовал властям российских регионов советовать жителям носить маски, если недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

Призыву ведомства последовали власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей и Хакасии. Обязательное ношение масок ввели в Республике Алтай, Бурятии и Еврейской автономной области.

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Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
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