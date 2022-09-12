В России впервые за четыре дня выявили менее 50 тыс. случаев COVID
За прошедшие сутки в России зафиксировали 46 488 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Последний раз менее 50 тыс. заразившихся за сутки выявили 7 сентября, тогда число заболевших составило 47,9 тыс. человек.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5133) и Санкт-Петербурге (3471). Число заболевших за сутки свыше 1 тыс. человек зафиксировали в Самарской (1715), Свердловской (1525), Воронежской (1489), Иркутской (1209), Тюменской (1066) и Нижегородской (1131) областях, Красноярском (1073) и Пермском (1275) краях, а также в Удмуртии (1100).
«Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.
Госпитализировали с COVID-19 1,8 тыс. человек, что на 15,4% меньше, чем накануне, отмечает оперштаб. Из больниц выписаны 35,6 тыс. россиян. Зарегистрирована 81 смерть.
По данным оперштаба, показатель госпитализации на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 16,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,6%. В то же время показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 229,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,45%.
Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал расти в середине июля, после снятия всех антикоронавирусных ограничений. Роспотребнадзор объяснил этот процесс распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и рекомендовал носить маски, если недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.
К рекомендациям ведомства прислушались власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей и Хакасии. В республиках Алтай и Бурятия, а также в Еврейской автономной области ввели обязательное ношение масок.
2 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. Он отметил, что такая ситуация типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается. Роспотребнадзор отверг идею ввода обязательных ковидных ограничений.