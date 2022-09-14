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Война санкций ,  
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ЕС снял введенные в 2014 году санкции с Януковича и его сына

Совет Европейского союза решил исключить бывшего украинского президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына, народного депутата от Партии регионов Артема, сообщается в журнале ЕС.

Такое решение в Евросоюзе приняли в связи с тем, что действие санкций, введенных 5 марта 2014 года, истекло 6 сентября, а также «принимая во внимания предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности» Жозепа Борреля. Введенные в 2014 году санкции против Януковича и ряда других украинских политиков продлевались ежегодно.

Прошлым летом Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск Януковича против Совета ЕС и отменил решение о продлении блокировки его активов, принятое в 2019 году. Однако автоматически получить доступ к счетам бывший украинский лидер не смог — разморозить активы на основе решения суда может только Совет ЕС.

При этом в начале августа этого года Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра. Совет ЕС постановил, что их нужно внести в санкционный список «за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и получение выгоды от россиян, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины».

Совет ЕС обосновал решение «пророссийской политикой» Януковича во времена его президентства (2010–2014 годы). В заявлении говорилось, что после отстранения от власти он переехал в Россию, откуда «продолжил деятельность, направленную на дестабилизацию Украины». Совет ЕС, ссылаясь на данные из разных источников, утверждает, что Янукович «был частью российской спецоперации по замене украинского президента на него».

Что касается его сына Александра, в заявлении ЕС говорится, что он ведет коммерческую деятельность на неподконтрольной Украине территории Донбасса и имеет «тесные связи с пророссийскими сепаратистами».

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После начала российской военной операции 24 февраля Янукович «по-отечески» обратился к Зеленскому с призывом остановить боевые действия в стране и достичь мирного соглашения «любой ценой», а также заявил, что действующий глава государства отверг предложенный им план урегулирования в Донбассе.

На Украине против Виктора Януковича заведено несколько уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена). По этой статье бывшему главе государства грозит до 15 лет лишения свободы. В 2019 году его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за пособничество в «ведении агрессивной войны». Сам он отрицает вину.

В 2014 году Служба безопасности Украины объявила Александра Януковича в розыск по делу о служебном подлоге и подделке документов. На тот момент он владел компанией «МАКО-Трейдинг», которая занималась экспортом украинского угля; украинский Forbes поместил его в сотню богатейших людей страны с состоянием $187 млн. Кроме того, украинская прокуратура подозревает его в завладении резиденцией «Межигорье».

В 2018 году «Экономическая правда» писала, что сын Януковича продал ПАО «Донбассэнерго», одного из крупнейших производителей электроэнергии на Украине, депутату Верховной рады Максиму Ефимову. В состав ПАО входят две тепловые электростанции — Старобешевская (находится в поселке Новый Свет, который с 2014 года контролирует ДНР) и Славянская, компании «Донбассэнергоспецремонт», «Донбассэнергоналадка», «Теплоэлектропроект», «Энерготорг» и другие.

Теги
Александр Янукович Виктор Янукович Виктор Пшонка снятие санкций Евросоюз
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