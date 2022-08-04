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ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Евросоюз ввел санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына
Экс-президент Виктор Янукович, который бежал в Россию в 2014 году, и его старший сын причастны к «подрыву или угрозе территориальной целостности» Украины, заявили в ЕС. В стране против них заведено несколько уголовных дел
Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Евросоюз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, говорится в журнале ЕС.

Совет ЕС постановил, что их нужно внести в санкционный список «за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и получение выгоды от россиян, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Киев до сих пор считает полуостров «оккупированной территорией» и обвиняет Москву в аннексии. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт.

В обосновании ограничений говорится, что Янукович, будучи президентом Украины (2010–2014 годы), проводил «пророссийскую политику», а после отстранения от власти переехал в Россию, откуда «продолжил деятельность, направленную на дестабилизацию Украины». Совет ЕС, ссылаясь на данные из разных источников, утверждает, что Янукович «был частью российской спецоперации по замене украинского президента на него».

Янукович «по-отечески» обратился к Зеленскому
Политика
Виктор Янукович

В Брюсселе также напомнили о предложении главы Чечни Рамзана Кадырова, который в марте призвал действующего украинского президента Владимира Зеленского отдать власть Януковичу. Глава российского МИДа Сергей Лавров позже заявил, что Москва, проводя военную операцию на Украине, не ставит своей целью сменить власть в стране.

Что касается Александра Януковича, в заявлении ЕС говорится, что он ведет коммерческую деятельность на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, в частности, в энергетическом, угольном, строительном, банковском секторах и сфере недвижимости и имеет «тесные связи с пророссийскими сепаратистами».

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Против Виктора Януковича на Украине заведено несколько уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена). По этой статье бывшему главе государства грозит до 15 лет лишения свободы. В 2019 году его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за пособничество в «ведении агрессивной войны». Сам он отрицает вину.

После начала российской военной операции 24 февраля Янукович «по-отечески» обратился к Зеленскому с призывом остановить боевые действия в стране и достичь мирного соглашения «любой ценой», а также сообщил, что действующий глава государства отверг предложенный им план урегулирования в Донбассе.

Суд разрешил расследование против Януковича из-за Черноморского флота
Политика
Виктор Янукович

В 2014 году Служба безопасности Украины объявила Александра Януковича в розыск по делу о служебном подлоге и подделке документов. На тот момент он владел компанией «МАКО-Трейдинг», которая занималась экспортом украинского угля; украинский Forbes поместил его в сотню богатейших людей страны с состоянием $187 млн. Кроме того, украинская прокуратура подозревает его в завладении резиденцией «Межигорье».

В 2018 году «Экономическая правда» писала, что сын Януковича продал ПАО «Донбассэнерго», одного из крупнейших производителей электроэнергии на Украине, депутату Верховной рады Максиму Ефимову. В состав ПАО входят две тепловые электростанции — Старобешевская (находится в поселке Новый Свет, который с 2014 года контролирует ДНР) и Славянская, компании «Донбассэнергоспецремонт», «Донбассэнергоналадка», «Теплоэлектропроект», «Энерготорг» и другие.

ЕС уже вводил санкции против Януковича и его старшего сына в 2014 году, после того как экс-президент покинул Украину. С тех пор ограничения ежегодно продлевались, в последний раз — в марте текущего года. Прошлым летом Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск Януковича против Совета ЕС и отменил решение о продлении блокировки его активов, принятое в 2019 году. В своем решении инстанция отметила, что уже отменяла подобные решения Совета Европы в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Однако решение суда не значит, что Янукович автоматически получит доступ к замороженным активам: на основе решения суда разморозить их может только Совет ЕС.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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