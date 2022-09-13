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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

Песков оценил роль Путина в деэскалации конфликта Армении и Азербайджана

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Россия пытается сделать все, чтобы снизить напряжение на армянско-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

По его словам, в ночном разговоре премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Владимир Путин обсуждали эскалацию на границе с Азербайджаном. После этого разговора началась работа по экспертной линии.

Журналисты спросили представителя Кремля о том, как разговор Путина с Пашиняном помог прекращению огня на границе.

«Трудно переоценить роль России и лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации на границе. Эти усилия продолжаются», — ответил Песков.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное
Политика
Фото:Артем Микрюков / Reuters

Новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь с 12 на 13 сентября.

Ереван сообщал об обстрелах приграничных городов Сотка, Горис, Джермук, Варденис, Ишханасар и Капан, которые военные Азербайджана вели из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, а также применял беспилотники. Жертвами с армянской стороны стали 49 человек.

Баку обвинил в эскалации конфликта Армению. Ведомство сообщило, что армянские «диверсионные группы» установили фугасы на участках между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения, а затем открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов. МИД Азербайджана сообщал о погибших и пострадавших.

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Как выглядела ночная стрельба на армяно-азербайджанской границе. Видео
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Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил новое обострение с президентом России Владимиром Путиным. Правительство Армении официально обратилось за помощью к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН. Позже министры обороны Армении Сурен Папикян и его российский коллега Сергей Шойгу договорились принять меры для стабилизации ситуации.

В то же время министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов связался с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Российский МИД сообщил, что с помощью усилий Москвы стороны договорились о прекращении огня с 9:00 мск.

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Армения Азербайджан Дмитрий Песков Владимир Путин разговор

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