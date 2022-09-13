Песков оценил роль Путина в деэскалации конфликта Армении и Азербайджана
Россия пытается сделать все, чтобы снизить напряжение на армянско-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
По его словам, в ночном разговоре премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Владимир Путин обсуждали эскалацию на границе с Азербайджаном. После этого разговора началась работа по экспертной линии.
Журналисты спросили представителя Кремля о том, как разговор Путина с Пашиняном помог прекращению огня на границе.
«Трудно переоценить роль России и лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия, чтобы способствовать деэскалации на границе. Эти усилия продолжаются», — ответил Песков.
Новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь с 12 на 13 сентября.
Ереван сообщал об обстрелах приграничных городов Сотка, Горис, Джермук, Варденис, Ишханасар и Капан, которые военные Азербайджана вели из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, а также применял беспилотники. Жертвами с армянской стороны стали 49 человек.
Баку обвинил в эскалации конфликта Армению. Ведомство сообщило, что армянские «диверсионные группы» установили фугасы на участках между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения, а затем открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов. МИД Азербайджана сообщал о погибших и пострадавших.
Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил новое обострение с президентом России Владимиром Путиным. Правительство Армении официально обратилось за помощью к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН. Позже министры обороны Армении Сурен Папикян и его российский коллега Сергей Шойгу договорились принять меры для стабилизации ситуации.
В то же время министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов связался с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Российский МИД сообщил, что с помощью усилий Москвы стороны договорились о прекращении огня с 9:00 мск.