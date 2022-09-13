Володин заявил о попытках США подтолкнуть Украину к «новым преступлениям»

Вячеслав Володин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

США не делают ничего для прекращения военных действий на Украине, а только снабжают украинские власти оружием и подталкивают их к преступлениям. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Политик задал риторический вопрос о том, что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных жителей Донбасса и ударов по Запорожской АЭС. В ответ он написал: «Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на всё новые преступления».

Володин указал на то, что власти США продолжают вести войну «до последнего украинца» и сильно ошибаются, когда думают, что она их не коснется.

«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — сказал спикер Госдумы.

Так он отреагировал на заявление Белого дома, который осудил авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине.

Накануне пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что президент Джо Байден осуждает российские атаки, в том числе и обстрелы критической инфраструктуры. Она назвала борьбу украинских войск за свою территорию упорной и обещала, что США продолжит поддерживать Украину.

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Из-за военных действий США начали выделять Украине военную помощь в виде денег и оружия. К концу июня страна стала крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи Украине, подсчитал РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики. С конца февраля сумма помощи от американских властей достигла $25,5 млрд, гуманитарной — $9,4 млрд, финансовой — $9,5 млрд.

В июле Украина получила американские РСЗО HIMARS. Еще через месяц Вашингтон выделил Киеву пакет военной помощи на $1 млрд, куда вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, артиллерийские боеприпасы, тысяча переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. Этот пакет стал самой крупной единовременной поставкой военной продукции. 8 сентября Байден одобрил новый пакет помощи на $675 млн.

Россия не раз критиковала поставки западного оружия на Украину. Кремль заявлял, что поставки вооружений станут законной целью для российских военных.