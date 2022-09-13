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Военная операция на Украине ,  
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Володин заявил о попытках США подтолкнуть Украину к «новым преступлениям»

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

США не делают ничего для прекращения военных действий на Украине, а только снабжают украинские власти оружием и подталкивают их к преступлениям. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Политик задал риторический вопрос о том, что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных жителей Донбасса и ударов по Запорожской АЭС. В ответ он написал: «Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на всё новые преступления».

Володин указал на то, что власти США продолжают вести войну «до последнего украинца» и сильно ошибаются, когда думают, что она их не коснется.

«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — сказал спикер Госдумы.

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Фото:Getty Images News

Так он отреагировал на заявление Белого дома, который осудил авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине.

Накануне пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что президент Джо Байден осуждает российские атаки, в том числе и обстрелы критической инфраструктуры. Она назвала борьбу украинских войск за свою территорию упорной и обещала, что США продолжит поддерживать Украину.

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NYT сообщила о помощи США при подготовке контрнаступления Украины
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Фото:Евгений Малолетка / AP

Из-за военных действий США начали выделять Украине военную помощь в виде денег и оружия. К концу июня страна стала крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи Украине, подсчитал РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики. С конца февраля сумма помощи от американских властей достигла $25,5 млрд, гуманитарной — $9,4 млрд, финансовой — $9,5 млрд.

В июле Украина получила американские РСЗО HIMARS. Еще через месяц Вашингтон выделил Киеву пакет военной помощи на $1 млрд, куда вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, артиллерийские боеприпасы, тысяча переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. Этот пакет стал самой крупной единовременной поставкой военной продукции. 8 сентября Байден одобрил новый пакет помощи на $675 млн.

Россия не раз критиковала поставки западного оружия на Украину. Кремль заявлял, что поставки вооружений станут законной целью для российских военных.


 

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Украина США милитаризация преступления

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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