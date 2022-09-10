Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:10
Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи Политика, 17:09
Чимаев на битве взглядов обратился к залу фразой «тут Чечня, заткнитесь» Спорт, 17:02
«Химки» прервали серию из пяти поражений и взяли первые очки при Гогниеве Спорт, 17:01
Путин принял участие в открытии самого большого колеса обозрения в Европе Общество, 16:48
Украина попросила у США $1,5 млрд на закупку газа Политика, 16:43
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 16:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН Политика, 16:18
Власти Изюма назвали обстановку тяжелой из-за обстрелов HIMARS и M777 Политика, 16:15
Путин вспомнил поединок с главой федерации самбо фразой «я запомнил тебя» Спорт, 16:02
Счета главреда «Вечерних ведомостей» арестовали на ₽5 млн после обыска Общество, 15:54
Вучич рассказал о лесбиянке в его «большой семье» Политика, 15:52
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 15:38
Война санкций ,  
0 

Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН

Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил больше не напоминать США о выдаче виз российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я сказал своим коллегам — не надо больше им напоминать», — заявил Лавров, отметив, что у американских властей еще есть время.

Он напомнил, что свои обязательства есть как у американцев, так и у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«У генерального секретаря ООН есть обязательства обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим», — добавил глава МИД России.

МИД призвал США не препятствовать выдаче виз участникам сессии ООН
Политика
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 77-я сессия Генассамблеи ООН. В этом году встречу проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были записаны на видео. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.

Однако с 26 февраля глава российского МИДа находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro x The Economist
Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет
Статьи

Всего в делегацию войдут десять человек, среди которых заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В представительстве США при ООН ранее подчеркивали, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией. После требования российской дипмиссии в Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН, однако не уточнили, получит ли визу Лавров.

Теги
Сергей Лавров МИД Генассамблея ООН визы российская делегация
Материалы по теме
ЕК опубликовала ужесточенные правила получения россиянами шенгенских виз
Политика
Совет ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией
Политика
Догузова предложит Лаврову ввести электронные визы в Россию для 52 стран
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter