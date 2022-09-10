Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии Генассамблеи ООН

Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил больше не напоминать США о выдаче виз российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я сказал своим коллегам — не надо больше им напоминать», — заявил Лавров, отметив, что у американских властей еще есть время.

Он напомнил, что свои обязательства есть как у американцев, так и у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«У генерального секретаря ООН есть обязательства обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим», — добавил глава МИД России.

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 77-я сессия Генассамблеи ООН. В этом году встречу проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были записаны на видео. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.

Однако с 26 февраля глава российского МИДа находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

Читайте на РБК Pro Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Статьи Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи Pro x The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Статьи Pro «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет Статьи

Всего в делегацию войдут десять человек, среди которых заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В представительстве США при ООН ранее подчеркивали, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией. После требования российской дипмиссии в Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН, однако не уточнили, получит ли визу Лавров.