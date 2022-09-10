Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил больше не напоминать США о выдаче виз российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Я сказал своим коллегам — не надо больше им напоминать», — заявил Лавров, отметив, что у американских властей еще есть время.
Он напомнил, что свои обязательства есть как у американцев, так и у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«У генерального секретаря ООН есть обязательства обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим», — добавил глава МИД России.
С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 77-я сессия Генассамблеи ООН. В этом году встречу проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были записаны на видео. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.
Однако с 26 февраля глава российского МИДа находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.
Всего в делегацию войдут десять человек, среди которых заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
В представительстве США при ООН ранее подчеркивали, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией. После требования российской дипмиссии в Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН, однако не уточнили, получит ли визу Лавров.