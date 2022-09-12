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Война санкций ,  
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Постпред заявил, что страны ЕС «далеко» зашли в санкциях против России

Постпред при Евросоюзе Чижов заявил, что страны ЕС далеко зашли в санкциях против России
Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Страны Евросоюза зашли слишком далеко зашли с санкциями против России и не могут отступить. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Чижов вскоре покинет Бельгию в связи с завершением «командировки» и вернется в Россию. Он занимал должность постпреда 17 лет, с июля 2005 года.

«Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран «Северного потока — 2». И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента. Конечно, в этой ситуации включить «Северный поток — 2» — это расписаться в своей неудаче», — сказал Чижов.

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Страны ЕС и их союзники начали вводить санкции в отношении России с конца февраля на фоне военной операции на Украине. Всего ЕС было введено уже семь пакетов санкций. Ограничительные меры коснулись ЦБ, золотовалютных резервов, крупнейших банков, широкого перечня импорта и экспорта, энергетического сектора, российских бизнесменов, политиков и общественных деятелей.

Президент России Владимир Путин называл санкции «безумными и бездумными» и отмечал, что только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд.

Что касается газопровода «Северный поток — 2», то Германия приостановила его сертификацию 22 февраля, после того как российские власти признали независимость ДНР и ЛНР. На следующий день США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании. Исполнительного директора Маттиаса Варнига внесли в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

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Владимир Чижов Евросоюз антироссийские санкции санкции
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