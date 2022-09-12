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Постпред при ЕС вернется в Россию

Постпред России при ЕС Чижов сообщил о «конце командировки» и возвращении на родину
Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов покинет Брюссель в связи с завершением «командировки», об этом он сообщил журналистам, передает агентство ТАСС.

«Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — отметил дипломат.

По мнению Чижова, отношения Москвы и Брюсселя не вернутся к прежнему уровню. Он добавил также, что во время своих «прощальных визитов» он говорил европейским коллегам, что «сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать». Политика Евросоюза сейчас заключается в упорном и сознательном отказе от самостоятельной роли, о которой прежде много говорилось, считает Чижов.

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Фото:МИД РФ / РИА Новости

Чижова назначили постпредом России при ЕС более 17 лет назад — в июле 2005 года. Он выпускник МГИМО, начал дипломатическую карьеру в 1976 году, работал в центральном аппарате МИДа, а также в посольствах СССР и России в Греции и на Кипре. Занимал руководящие должности в различных департаментах Министерства иностранных дел: являлся спецпредставителем России по вопросам кипрского урегулирования и по Балканам, директором департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, а с 2002 по 2005 год занимал пост замминистра иностранных дел.

В конце июля Чижов вошел в число кандидатов на пост сенатора от Республики Карелия. В республике 11 сентября прошли выборы главы региона, согласно законодательству при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора. Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков выдвинул помимо Чижова кандидатуры нынешнего представителя исполнительной власти Карелии в Совете Федерации Александра Ракитина и главного врача детской поликлиники № 1 в Петрозаводске Надежды Дрейзис. Согласно предварительным результатам, Парфенчиков победил, набрав 69,15% голосов.

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