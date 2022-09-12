Премьер Антигуа и Барбуды предложил выйти из-под власти британской короны

Королева Елизавета II приветствует Гастона Брауна (Фото: Victoria Jones / Getty Images)

После провозглашения британского монарха Карла III королем Антигуа и Барбуды премьер-министр страны Гастон Браун заявил о стремлении сделать государство республикой в ближайшие три года, передает ITV News.

Браун сказал, что это решение будет приниматься на референдуме, который он собирается провести, если его переизберут на следующих выборах.

«Это не представляет собой какой-либо формы неуважения к монарху. Это не акт враждебности или какое-либо разногласие между Антигуа и Барбудой и монархией. Это последний шаг к завершению цикла независимости, чтобы стать по-настоящему суверенной нацией», — подчеркнул он.

Антигуа и Барбуда стала независимым государством в 1981 году. В стране действует конституционная монархия с парламентской системой правления. Она входит в состав Содружества наций, формальным главой государства там является монарх Великобритании, которого представляет генерал-губернатор.

В сентябре 2020 года власти Барбадоса, бывшего до 1966 года британской колонией, приняли решение прекратить формальное подчинение британской королеве и стать республикой. В конце ноября прошлого года государство официально стало республикой и вышло из-под власти британской короны.

Антигуа и Барбуда — государство на одноименных островах и острове Редонда в Карибском море. Острова принадлежали Великобритании с 1632 года. Их основной экономикой были плантации тростника, табака, кокосов и хлопчатника, на которых работали рабы из Африки. Рабство на островах отменили в 1834 году.

В феврале 1967 года Великобритания предоставила Антигуа статус «ассоциированного с Великобританией государства» со всей полнотой внутреннего самоуправления при сохранении ответственности Великобритании за оборону и внешние отношения. А в ноябре 1981 года государство стало независимым.

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Британская королева Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал. Незадолго до этого врачи выражали беспокойство по поводу ее состояния здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Сейчас в Великобритании идет траур, который завершится через неделю после похорон королевы, 19 сентября.

После ее смерти титул автоматически перешел к ее 73-летнему сыну, принцу Чарльзу. Он официально стал королем Великобритании 10 сентября, после того как его утвердил главой государства Совет по престолонаследию. В этот же день его провозгласили королем Канады. В общей сложности он получил корону 14 стран Содружества наций.