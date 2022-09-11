Карла III провозгласили королем Австралии и Новой Зеландии

Короля Карла III официально провозгласили новым главой государства в Австралии и Новой Зеландии, сообщают, The Canberra Times и Radio New Zealand (RNZ).

В Австралии прокламацию на специальном заседании Федерального исполнительного совета в Доме правительства подписал генерал-губернатор Дэвид Херли. Формально он представляет в стране британского монарха. Затем прокламацию публично зачитали возле здания австралийского парламента. После этого в честь события дали салют из 21 залпов.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз после этого заявил, что Карл III как монарх олицетворяет «новую эру», однако ему необходимо будет «прокладывать свой собственный путь».

В Новой Зеландии на аналогичной церемонии перед гражданами выступила генерал-губернатор Синди Каро. Оперная певица Барбара Грэм исполнила перед ними национальный гимн God Defend New Zealand («Боже, защити Новую Зеландию») на английском и языке маори.

В обеих странах действует конституционная монархия с парламентской системой правления. Они входят в состав Содружества наций, формальным главой государства там является монарх Великобритании.

Карл III официально стал королем Великобритании 10 сентября, после того как его официально утвердил главой государства Совет по престолонаследию. Карл III получил титул автоматически после смерти королевы. В этот же день его провозгласиликоролем Канады. В общей сложности он получил корону 14 стран Содружества.

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Мать Карла III, Елизавета II, умерла 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал. Незадолго до этого врачи выражали беспокойство ее состоянием здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Сейчас в Великобритании и странах Содружества идет траур, который завершится через неделю после похорон королевы 19 сентября.