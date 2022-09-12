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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону боевых действий

Рамзан Кадыров сообщил о возвращении Адама Делимханова в зону боевых действий на Украину
Адам Делимханов и&nbsp;Рамзан Кадыров (слева направо)
Адам Делимханов и Рамзан Кадыров (слева направо) (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Депутат Госдумы Адам Делимханов во главе подразделений чеченских бойцов вернулся в зону боевых действий на Украине, сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал он в Telegram.

Кадыров также опубликовал видео, на котором Делимханов в окружении нескольких бойцов рассказывает, что чеченские подразделения прибыли в Херсонскую и Запорожскую области и Донецкую народную республику.

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. 14 марта Кадыров сообщил, что Делимханов «не стал отсиживаться в стороне» и прибыл в зону боевых действий. Из публикаций чеченского главы следует, что депутат командовал чеченскими силами, которые находились в районе Мариуполя.

В частности, он руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» (21 апреля президент Владимир Путин приказал отменить штурм и блокировать предприятие, а в середине мая находившиеся там украинские военные сдались в плен). Кадыров также публиковал видео, на которых депутат общается с «беженцами» и группами «добровольцев из Чечни».

Путин в конце апреля присвоил Делимханову звание Героя России «за мужество и героизм», проявленные во время военной операции.

В начале июля Кадыров сообщил о возвращении в Чечню боевых подразделений «Ахмат», которые участвовали в боевых действиях в ЛНР. Возвращение военных произошло после занятия последнего остававшегося под контролем Украины крупного города Луганской области — Лисичанска. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об «освобождении» ЛНР. Путин предложил участникам боевых действий в луганском направлении отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности».

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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