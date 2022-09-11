Глава Курской области предложил помочь Белгородской в приеме беженцев

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Курская область готова помогать Белгородской области в приеме беженцев, в регионе уже развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживают 1,7 тыс. переселенцев, заявил курский губернатор Роман Старовойт.

«Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней. Еще в первую волну приема беженцев в регионе отработаны действия медиков, соцработников и миграционной службы», — написал он в Telegram.

Он рассказал, что с февраля в регионе в качестве гуманитарной помощи собрали более 275 т продуктов, одежды, средств личной гигиены и др., а также 18,7 млн руб.

Поток беженцев в Белгородскую область резко вырос после того, как 9 сентября власти подконтрольной российским силам части Харьковской области объявили эвакуацию населения Изюма, Купянска, Великого Бурлука. Жителей населенных пунктов в зоне обстрелов со стороны ВСУ призвали покинуть дома. Белгородская область граничит с Харьковской, в то время как Курская — с Сумской областью Украины.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки в область прибыли «тысячи человек». Большинство из них отправились к родственникам, в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека. «Готовим к отправке в другие регионы из них 500, 200 и 50 человек», — добавил он.

10 сентября военно-гражданская администрация Изюмского района назвала обстановку в городе тяжелой. По словам главы администрации Владислава Соколова, обстрелы ВСУ боеприпасами иностранного производства вызывают разрушения, местные жители гибнут.

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В тот же день Минобороны России заявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации.