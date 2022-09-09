В России началось трехдневное голосование

В 82 регионах России в пятницу, 9 сентября, начались выборы различного уровня, они завершатся в воскресенье, 11 сентября.

Губернаторские выборы пройдут во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Кроме того, выборы главы региона пройдут и в Адыгее, но там руководителя субъекта избирает парламент.

выборы пройдут во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Кроме того, выборы главы региона пройдут и в Адыгее, но там руководителя субъекта избирает парламент. Парламенты регионов будут избирать в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы.

будут избирать в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы. Городские парламенты выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле. В Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований.

Дистанционное электронное голосование будет применяться в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях.

В конце августа президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что чтобы «чувствовать себя уверенно» России необходим «крепкий тыл» в виде развитой демократии. «И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — сказал Путин. Памфилова в ответ пожаловалась президенту на информационные атаки со стороны тех, кто «уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник». Глава ЦИК пришла на встречу с брошью в виде литеры Z на пиджаке, этот символ используют российские военные, участвующие в операции на Украине.

Центризбирком рекомендовал субъектам на открытии избирательных участков включать гимн России. Глава ЦИК считает, что «подчеркнет особую важность волеизъявления» и создаст торжественную атмосферу.