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Зеленский наградил Байрактара и подарил ему вышиванку с беспилотником

Владимир Зеленский и Халук Байрактар
Владимир Зеленский и Халук Байрактар (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Украинский президент Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» I степени генерального директора турецкого производителя беспилотников Baykar Халука Байрактара. Видео их встречи опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Он поблагодарил Байрактара и народ Турции за помощь в военных действиях, а также подарил ему вышиванку с изображением беспилотника на узоре.

По словам Зеленского, на встрече они обсудили дальнейшее сотрудничество и детали строительства фабрики Baykar на Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов.

Посол допустил запуск завода Bayraktar на Украине до конца 2023 года
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Фото:baykartech.com

Вооруженные силы Украины начали получать беспилотники Bayraktar еще до начала военной операции России, в 2019 году. Аппараты можно использовать как днем, так и ночью, они оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км).

В начале июня, после того, как литовский телеканал Laisves TV собрал €5 млн на покупку Bayraktar для Украины, турецкая компания пообещала передать беспилотник бесплатно. Стороны договорились, что активисты направят собранные деньги на гуманитарную помощь Украине.

Позже Baykar заявила, что бесплатно передаст Украине три беспилотника, на которые украинцы собирали деньги с помощью краудфандинга.

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Фото:Азиз Каримов / Reuters

8 авгутста посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что производитель беспилотников построит завод на Украине. По его словам, кабинет министров направил в Раду соглашение о строительстве, а владелец Baykar создал украинскую компанию, купил землю под завод и спроектировал его. Дипломат допустил запуск предприятия до конца 2023 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что завод сразу попадет под «демилитаризацию». Он сказал, что появление такого предприятия «продлит страдания украинцев», но не поможет остановить военные действия России.


 

Теги
Владимир Зеленский Bayraktar Турция беспилотники
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