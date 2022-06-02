Производитель Bayraktar подарил Литве дрон для Украины

Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото: Aziz Karimov / Reuters)

Турецкая компания Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar TB2, передала один аппарат, предназначавшийся Украине, Литве, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена).

Турции импонирует желание литовского народа помочь Украине, поэтому производитель дарит Литве боевой беспилотник Bayraktar TB2. «Скоро наш аппарат будет готов», — сообщил министр. Турецкая компания обещала раскрасить дрон в цвета литовского и украинского флагов и дать ему имя, отметил он.

В конце мая литовский телеканал Laisves TV запустил сбор средств на покупку Bayraktar для Украины. €5 млн удалось собрать за три дня (всего было собрано €5,9 млн). Однако позднее представители турецкой компании договорились с общественниками, что собранные деньги направят на гуманитарную помощь Украине. В итоге €1,5 млн уйдут Министерству национальной обороны на вооружение беспилотников, а оставшиеся €4,4 млн направят на гуманитарную и другую помощь Киеву.

Bayraktar TB2 стоит на вооружении ВМС Турции. Украина начала покупать эти дроны в начале 2019 года. Беспилотники можно использовать как днем, так и ночью, они оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км).