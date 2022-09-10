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ВГА заявила, что Украина перестала принимать энергию с Запорожской АЭС

Украина в одностороннем порядке прекратила принимать энергию с Запорожской атомной станции. Об этом заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины», — сказал он.

Рогов обвинил украинские власти в том, что они специально не принимают электричество, несмотря на техническую возможность это делать. Он отметил, что энергия подается на занятые Россией территории Запорожской и Херсонской областей.

Украинский «Энергоатом» и официальные власти Запорожья пока не сообщали об отключении от станции. За ночь власти объявляли режим тревоги восемь раз.

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Запорожской АЭС

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в начале военных действий. Однако формально станция осталась под управлением украинского «Энергоатома».

В июле-сентябре Россия и Украина не раз обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. 25 августа «Энергоатом» сообщил о первом в истории полном отключении станции от электросети из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом. По версии главы ВГА Евгения Балицкого, пожар начался после обстрела ВСУ. Спустя двое суток оба энергоблока снова подключили к электросети Украины.

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Макрон назвал уход России с ЗАЭС единственным путем к безопасности
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

1 сентября на ЗАЭС приехала делегация Междунарожного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Специалисты обнаружили повреждения на некоторых объектах станции, однако не увидели признаков распространения радиации.

Они выяснили, что на территории АЭС находятся российские военнослужащие, военные автомобили и другая техника. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтверждал размещение техники «для обеспечения безопасности», но отмечал, что Россия не превращает территорию в военный полигон.

До приезда МАГАТЭ лидеры 40 стран заявляли, что российские войска на территории АЭС угрожают безопасности станции, и призывали Россию вернуть Украине контроль за всеми атомными объектами. 8 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил сторонам конфликта заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область Украина электроэнергия
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