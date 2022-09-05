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Макрон назвал уход России с ЗАЭС единственным путем к безопасности

Президент Франции провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который продлился более полутора часов. 5 сентября электростанцию покинули эксперты МАГАТЭ, которые зафиксировали, что АЭС подвергалась обстрелам
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Уход российских войск с Запорожской АЭС — единственный способ добиться безопасности на электростанции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Зеленский в Twitter рассказал, что их с Макроном разговор длился более полутора часов.

Российские военные взяли ЗАЭС под контроль в конце февраля, почти сразу после начала военной операции на Украине. В июле-августе Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах электростанции. Украинские власти и страны G7 призывали российские войска покинуть АЭС. Москва утверждает, что не использует станцию в военных целях, и считает, что создание в этом районе демилитаризованной зоны сделает станцию «еще более уязвимой» для провокаций со стороны Киева.

Минобороны заявило, что Киев готовил СМИ для освещения захвата ЗАЭС
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Запорожская АЭС в Энергодаре

1 сентября на АЭС прибыла группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В день визита Минобороны России заявило, что украинский десант пытался захватить объект, но российские силы приняли меры по уничтожению противника. 3 сентября ведомство сообщило о еще одной попытке ВСУ высадить десант и захватить АЭС.

Эксперты МАГАТЭ установили, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась», и увидели следы обстрелов. 5 сентября специалисты агентства покинули станцию. Два представителя делегации остались там на постоянной основе. Подробный доклад о ситуации на АЭС планируется опубликовать на следующей после визита неделе.

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Эмманюэль Макрон Франция Украина Запорожская АЭС Владимир Зеленский

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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