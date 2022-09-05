Макрон назвал уход России с ЗАЭС единственным путем к безопасности

Президент Франции провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который продлился более полутора часов. 5 сентября электростанцию покинули эксперты МАГАТЭ, которые зафиксировали, что АЭС подвергалась обстрелам

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Уход российских войск с Запорожской АЭС — единственный способ добиться безопасности на электростанции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Зеленский в Twitter рассказал, что их с Макроном разговор длился более полутора часов.

Российские военные взяли ЗАЭС под контроль в конце февраля, почти сразу после начала военной операции на Украине. В июле-августе Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах электростанции. Украинские власти и страны G7 призывали российские войска покинуть АЭС. Москва утверждает, что не использует станцию в военных целях, и считает, что создание в этом районе демилитаризованной зоны сделает станцию «еще более уязвимой» для провокаций со стороны Киева.

1 сентября на АЭС прибыла группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В день визита Минобороны России заявило, что украинский десант пытался захватить объект, но российские силы приняли меры по уничтожению противника. 3 сентября ведомство сообщило о еще одной попытке ВСУ высадить десант и захватить АЭС.

Эксперты МАГАТЭ установили, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась», и увидели следы обстрелов. 5 сентября специалисты агентства покинули станцию. Два представителя делегации остались там на постоянной основе. Подробный доклад о ситуации на АЭС планируется опубликовать на следующей после визита неделе.