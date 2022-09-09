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Военная операция на Украине ,  
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Небензя опроверг сообщения о «прорыве» военных Украины

Небензя: военные Украины взяли несколько периферийных деревень, о «прорыве» и речи нет
Постпред России при ООН подчеркнул, что украинские военные смогли занять «несколько периферийных деревень», но «ни о каком прорыве и близко нет речи»

Информация о «прорыве» украинских военных на юге Украины не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания организации.

«Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи, — заявил он. — Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу [министров обороны стран НАТО] в Рамштайне».

Он подчеркнул, что новое оружие не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя, но способно «затянуть агонию режима Зеленского».

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

О наступлении ВСУ в частности в Херсонской и Николаевской областях Минобороны России сообщает с конца августа. В ведомстве утверждали, что попытка была предпринята на нескольких направлениях, но отражена, а украинские военные понесли «значительные потери».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В начале сентября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что попытка наступления продолжается, в том числе на николаево-криворожском направлении. В сообщении Минобороны в тот же день говорилось, что попытки украинских сил закрепиться на отдельных участках николаевского направления успеха не имели.

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Ранее на этой неделе появились сообщения о боях за город Балаклея, который находится на юге Харьковской области (под контролем российских военных с начала марта). 8 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные попытались взять Балаклею в кольцо. По его словам, силы ВСУ смогли «прогнуть немного линию обороны», но затем были отброшены.

Вечером того же дня военно-гражданская администрация Харьковской области заявила, что в регион войдут резервные соединения вооруженных сил. Там добавили, что по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Василий Небензя ООН Украина операция России на Украине Харьковская область Запорожская область Херсонская область
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