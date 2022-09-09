Небензя опроверг сообщения о «прорыве» военных Украины
Информация о «прорыве» украинских военных на юге Украины не соответствует действительности, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания организации.
«Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи, — заявил он. — Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу [министров обороны стран НАТО] в Рамштайне».
Он подчеркнул, что новое оружие не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя, но способно «затянуть агонию режима Зеленского».
О наступлении ВСУ в частности в Херсонской и Николаевской областях Минобороны России сообщает с конца августа. В ведомстве утверждали, что попытка была предпринята на нескольких направлениях, но отражена, а украинские военные понесли «значительные потери».
В начале сентября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что попытка наступления продолжается, в том числе на николаево-криворожском направлении. В сообщении Минобороны в тот же день говорилось, что попытки украинских сил закрепиться на отдельных участках николаевского направления успеха не имели.
Ранее на этой неделе появились сообщения о боях за город Балаклея, который находится на юге Харьковской области (под контролем российских военных с начала марта). 8 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные попытались взять Балаклею в кольцо. По его словам, силы ВСУ смогли «прогнуть немного линию обороны», но затем были отброшены.
Вечером того же дня военно-гражданская администрация Харьковской области заявила, что в регион войдут резервные соединения вооруженных сил. Там добавили, что по всей линии соприкосновения продолжаются бои.