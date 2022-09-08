Новый премьер Трасс не поедет к Елизавете II после ухудшения ее здоровья

Лиз Трасс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Британский премьер Лиз Трасс не планирует в ближайшие два дня посещать замок Балморал, где находится королева Елизавета II, чье здоровье недавно ухудшилось. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Трасс.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель премьера сказал, что не знает деталей о состоянии королевы и не располагает данными о контактах Трасс с Букингемским дворцом.

Ранее 8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что состояние здоровья королевы вызывает беспокойство врачей. После этого в замок Балморал в северной части Шотландии стали съезжаться представители королевской семьи, в том числе дети Елизаветы II — наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. У официальной резиденции королевы — Букингемского дворца — начали собираться жители Лондона.

Елизавете II 96 лет, она правит Великобританией с 1952 года. В мае королева отметила 70-летний юбилей своего правления. Она занимает второе место в списке самых долго правящих монархов в истории. В июле Букингемский дворец впервые за десять лет изменил список обязанностей королевы и передал часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу.

За два дня до того как Букингемский дворец сообщил об ухудшении здоровья Eлизаветы II, она приняла в Балморале отставку премьера Бориса Джонсона и встретилась с Трасс, которая стала его преемницей. Королева поручила ей сформировать новое правительство, а после назначила новых министров.

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О проблемах со здоровьем у Елизаветы II сообщалось не раз. В феврале монарх заболела коронавирусом и стала жаловаться, что ей тяжело двигаться. С октября 2021 года по март 2022-го она не посещала выездные мероприятия, а в июне впервые за почти 70 лет пропустила скачки в Аскоте.