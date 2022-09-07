ИНСОМАР оценил уровень поддержки России в Херсоне и Запорожье
Социологическая компания ИНСОМАР провела телефонный опрос среди жителей Херсонской и Запорожской областей и выяснила, что большинство из них выступают за включение регионов в состав России, следует из сообщения на сайте компании.
В Херсонской области готовы пойти на референдум о присоединении к России 61% опрошенных. 22% заявили, что не пошли бы на голосование, 17% затруднились ответить или отказались от ответа. В Запорожской области ответы распределились следующим образом: 74, 13 и 13%.
На присоединение к России положительно смотрят больше запорожцев, чем херсонцев. За вхождение в состав России выступил 71% опрошенных в Запорожской области, в Херсонской — 63%. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, выступили, соответственно, 6 и 11%. 6% запорожцев и 7% херсонцев заявили, что хотели бы видеть области самостоятельными государствами, а 17 и 19% затруднились дать ответ.
Опрос проводили 6 сентября, на каждой территории опросили по 1 тыс. человек. Предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.
ИНСОМАР более десяти лет проводит исследования в области изучения общественного мнения, среди клиентов компании — правительство Московской области, РАНХиГС, «Ашан» и др.
В этом году компания также проводила исследование предвыборной ситуации в Удмуртии и изучала готовность москвичей принимать участие в онлайн-голосовании 11 сентября.
Запорожские власти указывали в августе, что хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября — в единый день голосования. В Херсонской области в сентябре также отмечали, что были готовы организовать референдум в ближайшее время, но потом решили отложить голосование.
В Кремле, говорили источники РБК, рассматривали два варианта: один «в близкой» и один «в отдаленной перспективе». Под близкой подразумевался сентябрь, под отдаленной — ноябрь, однако сейчас более реалистичной считают организацию референдумов в конце осени. Но это будет зависеть «от ситуации на фронтах», указывали собеседники РБК.
Киев заявлял, что украинцам на неподконтрольных ему территориях может грозить тюремный срок до 12 лет за участие в референдумах о присоединении к России.