Рогов: при взрыве штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе никто не пострадал

Власти сообщили об отсутствии пострадавших при взрыве штаба в Мелитополе

В результате взрыва штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе пострадавших не было, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram.

К публикации он прикрепил видео, где показывает последствия удара, в частности выбитые окна здания штаба.

Об ударе по штабу движения в Мелитополе Рогов сообщил вечером 7 сентября, опубликовав совместное с организацией заявление. Также говорилось об ударах по Бердянску. Авторы заявления связали атаки с публикацией данных социологического исследования о готовности жителей Запорожской области проголосовать за вхождение региона в Россию.

Неделей ранее, 30 августа, взрыв произошел у здания волонтерского штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Бердянске. Тогда также не было жертв и пострадавших.

Российские военные контролируют Херсонскую область и часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября — в единый день голосования. В Херсонской области выступили за то, чтобы голосование прошло в один день.

В то же время секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 7 сентября заявил, что провести референдумы на занятых территориях Украины и в Донбассе было бы логично 4 ноября, в День народного единства. О том, что такую дату референдума не исключают власти, ранее сообщали источники РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев выйдет из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов на подконтрольных ей территориях.