В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», данные о повреждениях и пострадавших уточняются, сообщил член ВГА Запорожья Владимир Рогов. Он опубликовал совместное с движением заявление.
«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — говорится в заявлении.
Также в опубликованном заявлении говорится, что сегодня удары были нанесены и по Бердянску. Авторы заявления связывают это с публикацией данных социологического исследования о готовности местных жителей проголосовать за вхождение регионов в Россию.
«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время — вот все, на что способна Украина», — говорится в заявлении.
Это не первая подобная атака на занятых российскими силами территориях Украины. 30 августа взрыв произошел у здания волонтерского штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Бердянске. Жертв и пострадавших не было.
26 августа взрыв произошел у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где были размещены беженцы из Мариуполя. Жертвой взрыва стал замначальника городского ГАИ Александр Колесников.
6 сентября был подорван автомобиль военного коменданта Бердянска Артема Бардина, он был госпитализирован в критическом состоянии.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 7 сентября заявил, что провести референдумы на занятых территориях Украины и в Донбассе было бы логично 4 ноября, в День народного единства. О том, что такую дату референдума не исключают власти ранее сообщали источники РБК.