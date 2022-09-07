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В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

Это уже второй взрыв, целью которого стал региональный штаб этого движения. В конце августа похожая атака произошла в Бердянске
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», данные о повреждениях и пострадавших уточняются, сообщил член ВГА Запорожья Владимир Рогов. Он опубликовал совместное с движением заявление.

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — говорится в заявлении.

Также в опубликованном заявлении говорится, что сегодня удары были нанесены и по Бердянску. Авторы заявления связывают это с публикацией данных социологического исследования о готовности местных жителей проголосовать за вхождение регионов в Россию.

«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время — вот все, на что способна Украина», — говорится в заявлении.

У волонтерского штаба в Бердянске произошел взрыв
Политика

Это не первая подобная атака на занятых российскими силами территориях Украины. 30 августа взрыв произошел у здания волонтерского штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Бердянске. Жертв и пострадавших не было.

26 августа взрыв произошел у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где были размещены беженцы из Мариуполя. Жертвой взрыва стал замначальника городского ГАИ Александр Колесников.

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6 сентября был подорван автомобиль военного коменданта Бердянска Артема Бардина, он был госпитализирован в критическом состоянии.

Турчак предложил провести референдумы в ДНР и ЛНР 4 ноября
Политика
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 7 сентября заявил, что провести референдумы на занятых территориях Украины и в Донбассе было бы логично 4 ноября, в День народного единства. О том, что такую дату референдума не исключают власти ранее сообщали источники РБК.

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