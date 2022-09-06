В Запорожской ВГА сообщили об утечке мазута на АЭС после обстрела

Запорожска АЭС в Энергодаре (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

На расположенной в Энергодаре Запорожской атомной электростанции после обстрела со стороны украинских сил мазут утек в водопровод, сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. Водопровод, по его словам, предназначен для охлаждения АЭС.

«В результате обстрела боевиками Зеленского Запорожской АЭС произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения станции», — написал Рогов.

Ранее он сообщил об артиллерийском обстреле Энергодара, в результате которого была повреждена линия электропередачи в районе АЭС, а город остался временно обесточен. Власти насчитали семь «прилетов» снарядов, указал Рогов.

Материал дополняется.