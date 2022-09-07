Небензя упрекнул МАГАТЭ в отказе от оглашения источника обстрелов ЗАЭС

Россия оценивает визит Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую атомную станцию как мужественный шаг, однако сожалеет, что в докладе его специалисты не указали источник обстрелов. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя на заседании ведомства, трансляция шла на YouTube.

«Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан. С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в этой ситуации крайне важно называть вещи своими именами», — сказал Небензя.

Он отметил, что АЭС в целом работает штатно, а внутренних угроз нет благодаря сотрудничеству персонала. «У вас была прекрасная возможность убедиться в том, что единственную угрозу создают обстрелы и диверсии со стороны ВСУ», — заявил постпред.

Небензя подчеркнул, что выводы МАГАТЭ могли быть более четкими и недвусмысленнымии, а также попросил прояснить, какое военное оборудование эксперты агентства увидели во время посещения ЗАЭС. Решение оставить двух специалистов на станции на постоянной основе постпред оценил позитивно.

С тех пор, как Россия начала военные действия на Украине и взяла под контроль часть территории Запорожской области, где находится АЭС, обе стороны конфликта не раз сообщали об обстрелах крупнейшей в Европе атомной станции. Обстрелы участились в июле-августе. Москва и Киев обвинили в этом друг друга. Представители 40 стран призвали российские власти передать атомные объекты под контроль Украины.

1 сентября на атомную станцию приехали эксперты МАГАТЭ. По приезде она провела первичную оценку и понаблюдала за работой персонала ЗАЭС. Руководитель агентства Рафаэль Гросси отмечал, что сотрудники очень профессионально выполняют работу, несмотря на сложные обстоятельства.

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Позже эксперты осмотрели аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты управления в нескольких энергоблоках и другие элементы АЭС. Они выяснили, что физическая оболочка атомной станции разрушена в нескольких местах.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита в Запорожье. Агентство сообщило, что обстрелы не привели к ядерной аварии, но продолжают создавать угрозу ядерной безопасности, и призвало прекратить военные действия. Специалисты зафиксировали повреждения построек на территории станции и неоднократную остановку передачи данных с ЗАЭС.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ обнаружили на территории Запорожской АЭС

присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. По их данным, на нижнем этаже первого и второго блоков стояли грузовики и военные автомобили.