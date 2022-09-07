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Небензя упрекнул МАГАТЭ в отказе от оглашения источника обстрелов ЗАЭС

Россия оценивает визит Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую атомную станцию как мужественный шаг, однако сожалеет, что в докладе его специалисты не указали источник обстрелов. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя на заседании ведомства, трансляция шла на YouTube.

«Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан. С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в этой ситуации крайне важно называть вещи своими именами», — сказал Небензя.

Он отметил, что АЭС в целом работает штатно, а внутренних угроз нет благодаря сотрудничеству персонала. «У вас была прекрасная возможность убедиться в том, что единственную угрозу создают обстрелы и диверсии со стороны ВСУ», — заявил постпред.

Небензя подчеркнул, что выводы МАГАТЭ могли быть более четкими и недвусмысленнымии, а также попросил прояснить, какое военное оборудование эксперты агентства увидели во время посещения ЗАЭС. Решение оставить двух специалистов на станции на постоянной основе постпред оценил позитивно.

МАГАТЭ призвало не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

С тех пор, как Россия начала военные действия на Украине и взяла под контроль часть территории Запорожской области, где находится АЭС, обе стороны конфликта не раз сообщали об обстрелах крупнейшей в Европе атомной станции. Обстрелы участились в июле-августе. Москва и Киев обвинили в этом друг друга. Представители 40 стран призвали российские власти передать атомные объекты под контроль Украины.

1 сентября на атомную станцию приехали эксперты МАГАТЭ. По приезде она провела первичную оценку и понаблюдала за работой персонала ЗАЭС. Руководитель агентства Рафаэль Гросси отмечал, что сотрудники очень профессионально выполняют работу, несмотря на сложные обстоятельства.

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Позже эксперты осмотрели аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты управления в нескольких энергоблоках и другие элементы АЭС. Они выяснили, что физическая оболочка атомной станции разрушена в нескольких местах.

МАГАТЭ призвало не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита в Запорожье. Агентство сообщило, что обстрелы не привели к ядерной аварии, но продолжают создавать угрозу ядерной безопасности, и призвало прекратить военные действия. Специалисты зафиксировали повреждения построек на территории станции и неоднократную остановку передачи данных с ЗАЭС.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ обнаружили на территории Запорожской АЭС
присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. По их данным, на нижнем этаже первого и второго блоков стояли грузовики и военные автомобили.



 

Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС Василий Небензя обстрелы
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