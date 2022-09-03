В Чечне сформировали новый мотострелковый полк
Формирование нового мотострелкового полка завершили в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.
«Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы», — написал он.
Кадыров отметил, что «тысячи молодых людей выразили готовность присоединиться к полку на фоне военной операции России в Донбассе». Ими будет командовать Зайнди Зингиев. В 2015 году он был инструктором специальной группы, передавал ЧГТРК. В августе этого года Зингиев значился как командир силового подразделения, задействованного в боевых действиях в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические связи с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.
Чеченских военных отправили проводить военные действия в Донецкой и Луганской областях Украины. В середине марта и начале апреля на Украину уехали 2 тыс. военных, а в мае в страну отправились еще 600 человек, говорил Кадыров.
В конце июня глава Чечни заявил, что в ближайшее время военные сформируют четыре военных батальона исключительно с чеченцами в составе: «Север-Ахмат» (бойцы с опытом в Сирии и на Украине), «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат».
26 августа Служба безопасности Украины обвинила Кадырова, а также заместителя главы управления Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова и командира батальона «Юг» Хусейна Межидова в военных преступлениях. В ответ глава Чечни предложил украинской стороне встретиться и разобраться, кто преступник и террорист.