В России за сутки выявили менее 40 тыс. заражений коронавирусом

При этом выросло число и госпитализаций, и выписок из больниц. Умерли за последние сутки 95 заразившихся

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России за прошедшие сутки выявили 38 500 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:

Москва (3916);

Санкт-Петербург (3014);

Самарская область (1591);

Свердловская область (1297);

Воронежская область (1267).

За тот же срок в стране госпитализированы 4203 пациента с коронавирусом, что на 129,7% больше по сравнению с 5 сентября. В тройку лидеров по количеству госпитализаций вошли Москва (274), Санкт-Петербург (239) и Свердловская область (206).

Выздоровели 46 304 пациента — на 50,8% больше по сравнению с предыдущим днем. Еще 95 человек с этим диагнозом умерли.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 19,8 млн россиян, из них 18,8 млн выздоровели, а 384,8 тыс. — умерли.

Читайте на РБК Pro Pro Какие акции выигрывают от укрепления доллара и что с ним будет дальше Какие акции выигрывают от укрепления доллара и что с ним будет дальше Прогнозы Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Как российские предприниматели ссорятся из-за опционов — 7 кейсов Как российские предприниматели ссорятся из-за опционов — 7 кейсов Кейсы Pro «Google так не сможет». Как привлечь внимание к инновационному стартапу «Google так не сможет». Как привлечь внимание к инновационному стартапу Инструкции Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи Pro Какое будущее ждет рынок каршеринга, электрокаров и дронов Какое будущее ждет рынок каршеринга, электрокаров и дронов Исследования Pro Жизнь кажется бессмысленной. Что делать Жизнь кажется бессмысленной. Что делать Видео Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи

Заболеваемость коронавирусом начала расти в России с середины июля. В начале этого месяца Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в стране. Позднее ведомство признало повсеместный рост темпов заболеваемости, но не увидело причин возвращать ограничения на федеральном уровне. Право ввести антиковидные меры оставили за регионами.

3 сентября в России выявили максимальные с марта 51 699 случаев заражения коронавирусом, затем заболеваемость снова начала падать. Роспотребнадзор объяснил ухудшение эпидемиологической обстановки распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и посоветовал властям регионов, где недельный показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, рекомендовать жителям носить маски.