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В России за сутки выявили менее 40 тыс. заражений коронавирусом

При этом выросло число и госпитализаций, и выписок из больниц. Умерли за последние сутки 95 заразившихся
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России за прошедшие сутки выявили 38 500 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:

  • Москва (3916);
  • Санкт-Петербург (3014);
  • Самарская область (1591);
  • Свердловская область (1297);
  • Воронежская область (1267).

За тот же срок в стране госпитализированы 4203 пациента с коронавирусом, что на 129,7% больше по сравнению с 5 сентября. В тройку лидеров по количеству госпитализаций вошли Москва (274), Санкт-Петербург (239) и Свердловская область (206).

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Выздоровели 46 304 пациента — на 50,8% больше по сравнению с предыдущим днем. Еще 95 человек с этим диагнозом умерли.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 19,8 млн россиян, из них 18,8 млн выздоровели, а 384,8 тыс. — умерли.

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Заболеваемость коронавирусом начала расти в России с середины июля. В начале этого месяца Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в стране. Позднее ведомство признало повсеместный рост темпов заболеваемости, но не увидело причин возвращать ограничения на федеральном уровне. Право ввести антиковидные меры оставили за регионами.

3 сентября в России выявили максимальные с марта 51 699 случаев заражения коронавирусом, затем заболеваемость снова начала падать. Роспотребнадзор объяснил ухудшение эпидемиологической обстановки  распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и посоветовал властям регионов, где недельный показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, рекомендовать жителям носить маски.

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Татьяна Зыкина
коронавирус заболеваемость
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