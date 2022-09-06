В России за сутки выявили менее 40 тыс. заражений коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 38 500 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:
- Москва (3916);
- Санкт-Петербург (3014);
- Самарская область (1591);
- Свердловская область (1297);
- Воронежская область (1267).
За тот же срок в стране госпитализированы 4203 пациента с коронавирусом, что на 129,7% больше по сравнению с 5 сентября. В тройку лидеров по количеству госпитализаций вошли Москва (274), Санкт-Петербург (239) и Свердловская область (206).
Выздоровели 46 304 пациента — на 50,8% больше по сравнению с предыдущим днем. Еще 95 человек с этим диагнозом умерли.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 19,8 млн россиян, из них 18,8 млн выздоровели, а 384,8 тыс. — умерли.
Заболеваемость коронавирусом начала расти в России с середины июля. В начале этого месяца Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения в стране. Позднее ведомство признало повсеместный рост темпов заболеваемости, но не увидело причин возвращать ограничения на федеральном уровне. Право ввести антиковидные меры оставили за регионами.
3 сентября в России выявили максимальные с марта 51 699 случаев заражения коронавирусом, затем заболеваемость снова начала падать. Роспотребнадзор объяснил ухудшение эпидемиологической обстановки распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и посоветовал властям регионов, где недельный показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, рекомендовать жителям носить маски.